Конституционный суд Молдавии (КСМ) приостановил действие закона о Службе информации и безопасности, который ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду

Constcourt.md Парламент Молдавии 3 декабря ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента в подчинение парламенту

Omega

Конституционный суд Молдавии (КСМ) приостановил действие закона о Службе информации и безопасности, который ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу КСМ.

КСМ принял к рассмотрению запрос по этому поводу, внесенный в пятницу депутатом от Партии "Действие и солидарность" (PAS) (ее возглавляет избранный президент Майя Санду) Сергеем Литвиненко. "Конституционный суд приостанавливает действие закона о внесении поправок в закон о Службе информации и безопасности до рассмотрения запроса в КСМ и принятия окончательного решения", - отмечается в сообщении.

Напомним, парламент Молдавии 3 декабря ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента в подчинение парламенту. Решение было принято по инициативе депутатов от Партии социалистов (возглавляет действующий президент Игорь Додон) сразу двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании, пытаясь сорвать заседание.

Принятый закон предполагает, что Служба информации и безопасности переводится под парламентский контроль, а парламент получает право назначить директора Службы и двух его заместителей. Законопроект вызвал серьезную критику со стороны правых партий и избранного президента Майи Санду, которая назвала эту инициативу "попыткой узурпации власти".

В 2016 году, кода вступал в должность президента Игорь Додон, с подачи тогдашнего олигарха Владимира Плахотнюка, парламент также перевел СИБ в свое подчинение, что вызвало тогда критику со стороны социалистов. Летом 2019 года голосами коалиции социалистов и правых (блока Майи Санду) СИБ был возвращен под контроль президента, но теперь вновь стал подотчетен законодательному органу.

В прошлую среду Майя Санду позвала своих сторонников на акцию протеста против узурпации власти Додоном. Несколько тысяч человек участвовали в мероприятии, но после того, как они разошлись, парламентское большинство в считанные минуты и без обсуждения приняло все спорные законы.

В воскресенье на площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева прошла акция протеста сторонников избранного президента. Участники акции потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.