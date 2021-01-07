ВСЕ ФОТО Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagam будет действовать по меньшей мере ближайшие две недели и может стать бессрочной

ifeelstock / DepositPhotos Напомним, 6 января Сенаторы США и члены Палаты представителей собрались на совместное заседание по утверждению итогов президентских выборов. Из-за акции протеста сторонников Трампа, которые ворвались в здание Капитолия, заседание пришлось прервать на несколько часов

Фото: Blink O'fanaye / flickr.com Итоги выборов были утверждены в ночь на 7 января. Конгресс подтвердил, что избранный президент Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 232 голоса

Фото: live.house.gov

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagam будет действовать по меньшей мере ближайшие две недели и может стать бессрочной. Об этом сообщил глава Facebook Марк Цукерберг.

"Мы считаем, что потенциальные риски, связанные с дальнейшим использованием нашего сервиса президентом в этот период слишком велики. В связи с этим мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок", - написал Цукерберг, уточнив, что блокировка продлится по меньшей мере две недели, до передачи Трампом власти избранному президенту Джо Байдену. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Как отмечает CNN , Facebook может стать первой крупной платформой, которая заблокирует аккаунт Трампа пожизненно.

Поводом для блокировки аккаунтов Трампа 6 января стали нарушения правил Facebook. "По нашим оценкам, имели место два нарушения правил на странице президента Трампа, в связи с этим ее функции на 24 часа будут отключены, это означает, что он не сможет писать в соцсети в течение этого времени", - отметили в компании вскоре после того, как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса по утверждению итогов президентских выборов.

"Решение Трампа использовать нашу платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что предполагали, что их эффект (и, вероятно, цель) - провокация дальнейшего насилия", - написал Цукерберг.

По мнению главы Facebook, Трамп также показал, что намерен использовать оставшееся время на посту президента, чтобы подорвать процесс мирной передачи власти Джо Байдену.

Сервис микроблогов Twitter, которым активно пользуется Трамп, также заблокировал аккаунт президента после событий в Вашингтоне. Речь шла о блокировке на 12 часов при условии, что Трамп удалит несколько твитов, нарушающих правила сервиса. Затем в компании подтвердили, что записи были удалены, но отказались уточнить, когда Трамп снова сможет пользоваться своим микроблогом. При этом в компании подчеркнули, что новые нарушения могут привести к пожизненной блокировке аккаунта Трампа.

Напомним, 6 января Сенаторы США и члены Палаты представителей собрались на совместное заседание по утверждению итогов президентских выборов. Из-за акции протеста сторонников Трампа, которые ворвались в здание Капитолия, заседание пришлось прервать на несколько часов. Затем конгрессмены вернулись в здание, и в итоге результаты выборов были утверждены.

Результаты голосования выборщиков, состоявшегося 14 декабря, утверждались отдельно по каждому штату в алфавитном порядке. При этом некоторые сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии отказались от планов оспорить результаты голосования в спорных штатах из-за действий протестующих. В ходе обсуждений возражения республиканцев об итогах голосования в Аризоне и Пенсильвании были отклонены большинством голосов как сенаторов, так и членов Палаты представителей.

Итоги выборов были утверждены в ночь на 7 января. Конгресс подтвердил, что избранный президент Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 232 голоса. Для победы, напомним, необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков. Вскоре Трамп пообещал должным образом передать власть Байдену.

По официальным данным, которые Трамп и его соратники ставят под сомнение, на выборах в ноябре прошлого года за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн. В декабре выборщики подтвердили победу Байдена.