Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Райан Талли покинул свой пост после беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

По его информации, в скором времени о своей отставке объявит еще ряд чиновников СНБ. Как отметил источник, заявление о передаче власти 20 января "надлежащим образом" было сделано президентом страны Дональдом Трампом отчасти для того, чтобы предотвратить дальнейшие отставки, однако, по мнению чиновника, это вряд ли остановит тех, кто уже принял решение покинуть свой пост.

Накануне сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячный марш в его поддержку, ворвались в здание Капитолия, прорвав кордоны полиции. Сенату и Палате представителей Конгресса пришлось приостановить на несколько часов совместное заседание, посвященное утверждению итогов ноябрьских президентских выборов. Их победителем стал Байден, однако Трамп не признал свое поражение.

Значительную долю ответственности за вторжение демонстрантов в Конгресс американские политические деятели от обеих системообразующих партий возложили на действующего главу государства, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

Ранее американские СМИ сообщили, что на фоне беспорядков свои посты решили покинуть заместитель помощника президента по национальной безопасности Мэттью Поттингер, а также спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни. По сведениям телеканала NBC, возможность отставки также рассматривают помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр транспорта Элейн Чао.