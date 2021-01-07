Меррик Гарленд

Фото: United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул члена коллегии апелляционного суда по столичному округу Колумбия Меррика Гарленда кандидатом на пост главы министерства юстиции, выполняющего в стране функции генерального прокурора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды демократа.

"Сегодня избранный президент Джозеф Байден объявил о ключевых кадровых решениях в отношении Минюста: судья Меррик Гарленд предложен на пост генпрокурора", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Байден также выдвинул кандидатов на ряд других ключевых позиций в ведомстве. Так, на должность заместителя руководителя Минюста выдвинута Лиза Монако, которая была советником по вопросам внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.

"Эти кандидатуры отражают глубокую приверженность избранного президента поддержанию статуса Минюста как столпа независимости и неподкупности. Они гарантируют, что генпрокурор и его команда будут адвокатами американского народа, а не юридической фирмой президента", - подчеркивается в заявлении переходной команды.

Чтобы занять указанную должность, претендент должен быть утвержден сенаторами. В 2016 году Барак Обама выдвинул кандидатуру Гарленда на должность судьи Верховного суда США, однако она была отвергнута Сенатом, который находился в тот момент под контролем республиканцев.