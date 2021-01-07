Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул члена коллегии апелляционного суда по столичному округу Колумбия Меррика Гарленда кандидатом на пост главы министерства юстиции, выполняющего в стране функции генерального прокурора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды демократа.
"Сегодня избранный президент Джозеф Байден объявил о ключевых кадровых решениях в отношении Минюста: судья Меррик Гарленд предложен на пост генпрокурора", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Байден также выдвинул кандидатов на ряд других ключевых позиций в ведомстве. Так, на должность заместителя руководителя Минюста выдвинута Лиза Монако, которая была советником по вопросам внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.
"Эти кандидатуры отражают глубокую приверженность избранного президента поддержанию статуса Минюста как столпа независимости и неподкупности. Они гарантируют, что генпрокурор и его команда будут адвокатами американского народа, а не юридической фирмой президента", - подчеркивается в заявлении переходной команды.
Чтобы занять указанную должность, претендент должен быть утвержден сенаторами. В 2016 году Барак Обама выдвинул кандидатуру Гарленда на должность судьи Верховного суда США, однако она была отвергнута Сенатом, который находился в тот момент под контролем республиканцев.