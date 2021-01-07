Режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением нового коронавируса

rodrigomarin_photo@live.com / DepositPhotos

Режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией. Его слова приводит ТАСС.

Суга также сообщил, что в связи с объявлением режима, который будет действовать с 8 января по 7 февраля, кабинет призывает сократить время работы заведений общепита, перевести сотрудников местных компаний на дистанционный режим работы и ограничить число участников массовых мероприятий. Кроме того, власти попросят местных жителей не выходить из дома без необходимости и продлят приостановку программы развития внутреннего туризма Go To Travel на срок действия ЧС.

Обстановка в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и умерших регулярно обновлялись. Показатель заболеваемости вновь достиг максимума 6 января - 6 001 случай. Общее количество случаев инфицирования в стране с начала пандемии превысило 260 тысяч, зафиксировано более 3,8 тысячи летальных исходов.

26 декабря стало известно, что Япония приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан - нерезидентов до конца января в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса. Граждане страны и живущие в Японии иностранцы для въезда должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до прибытия и пройти двухнедельный карантин по приезде.

Кроме того, в указанный срок Япония прекратит выдачу виз. Иностранным гражданам, уже получившим визы, будет разрешено въехать в Японию с 28 декабря, за исключением тех, кто находился в Великобритании или Южной Африке в течение 14 дней после запроса разрешения на въезд. Запрет на въезд не будет распространяться на бизнесменов и студентов из Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Тайваня, Сингапура, Брунея, Южной Кореи и Китая, с которыми у Японии действует специальная схема смягчения ограничений на поездки.