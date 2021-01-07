Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как "снежок", растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства

Фото: CGTN / YouTube.com

6 января в зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр. Как пишет "Русская служба BBC", это первый тигр такого окраса, родившийся в Центральной Америке.

Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как "снежок", растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства.

Белый окрас встречается у бенгальских тигров всего в одном случае из 10 тысяч. У белых тигров имеется рецессивный ген, влияющий на окрас. Известно, что мать Ньевес была носителем этого гена, который унаследовала от собственного отца. При этом Ньевес - не единственный белый тигр в местном зоопарке. В мае 2019 года туда привезли тигрят по имени Осма и Халиме, которых подарил зоопарк в Мексике.

Сегодня такие тигры встречаются только в неволе - иногда их специально скрещивают, чтобы сохранить белый цвет меха. Последний известный белый тигр в природе умер от рук охотников в 1958 году. Белые тигры обычно меньше, чем тигры с обычным окрасом: из-за близкородственного скрещивания у них часто наблюдаются генетические дефекты, проявляющиеся в виде косоглазия, проблем с почками или косолапости и других патологий.