Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как "снежок", растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства
Фото: CGTN / YouTube.com
Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как "снежок", растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства
 
 
 
Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как "снежок", растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства
Фото: CGTN / YouTube.com

6 января в зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр. Как пишет "Русская служба BBC", это первый тигр такого окраса, родившийся в Центральной Америке.

Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как "снежок", растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства.

Белый окрас встречается у бенгальских тигров всего в одном случае из 10 тысяч. У белых тигров имеется рецессивный ген, влияющий на окрас. Известно, что мать Ньевес была носителем этого гена, который унаследовала от собственного отца. При этом Ньевес - не единственный белый тигр в местном зоопарке. В мае 2019 года туда привезли тигрят по имени Осма и Халиме, которых подарил зоопарк в Мексике.

Сегодня такие тигры встречаются только в неволе - иногда их специально скрещивают, чтобы сохранить белый цвет меха. Последний известный белый тигр в природе умер от рук охотников в 1958 году. Белые тигры обычно меньше, чем тигры с обычным окрасом: из-за близкородственного скрещивания у них часто наблюдаются генетические дефекты, проявляющиеся в виде косоглазия, проблем с почками или косолапости и других патологий.