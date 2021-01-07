Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта

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Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. Компания возобновит укладку труб 15 января, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как пояснили в ДЭА, перед возобновлением работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Согласно распространенной ранее информации, укладку труб по двум параллельным веткам "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании начнет баржа "Фортуна". Работы по сооружению участка газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии были завершены в конце декабря.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования.

При этом президент США может отказаться от санкций против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в проект включено требование консультироваться при введении санкций с рядом стран, в том числе с Великобританий, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.

Санкции против страховщиков и сертификаторов "Северного потока-2" предлагалось включить в закон об оборонном бюджете США еще в июне. Тогда это вызвало возмущение немецких властей, которые опасались, что под ограничения попадут компании из ФРГ. При этом в Германии неоднократно высказывались в поддержку газопровода. В августе Вашингтон потребовал от оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген прекратить поддержку "Северного потока-2" и пригрозил ей "финансовым уничтожением". Однако в начале этого года в российском правительстве выразили уверенность в том, что "Северный поток-2" будет достроен при поддержке ЕС.