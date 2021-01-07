ВСЕ ФОТО Дональд Трамп, 4 января 2021 года

Фото: The White House / flickr.com Напомним, 6 января Сенаторы США и члены Палаты представителей собрались на совместное заседание по утверждению итогов президентских выборов. Из-за акции протеста сторонников Трампа, которые ворвались в здание Капитолия, заседание пришлось прервать на несколько часов

Фото: live.house.gov Вашингтон, 6 января 2021 года

Фото: Blink O'fanaye / flickr.com

Действующий президент США Дональд Трамп признал решение Конгресса об утверждении итогов президентских выборов, победителем которых был окончательно признан кандидат от Демократической партии Джо Байден. Текст заявления Трампа разместил в своем микроблоге в Twitter помощник президента Дэниел Скавино. Ранее администрация Twitter временно заблокировала аккаунт самого Трампа за нарушение правил сервиса.

По словам Трампа, решение Конгресса, которое подтвердило итоги голосования выборщиков, "ознаменовало конец величайшего первого срока в истории президентства". Также Трамп пообещал надлежащим образом обеспечить передачу власти Байдену, сообщает CNN .

- Конгресс США снова собрался для утверждения результатов выборов. После беспорядков в Капитолии Трампу грозят отставкой или импичментом



"Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее 20 января произойдет упорядоченный переход", - гласит заявление Трампа. 20 января, напомним, должна пройти церемония инаугурации избранного президента. Трамп не уточнил, планирует ли он присутствовать на ней.

"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса", - добавил Трамп. По его словам, борьба за то, чтобы снова сделать Америку великой (главный лозунг Трампа) только начинается.

Напомним, 6 января Сенаторы США и члены Палаты представителей собрались на совместное заседание по утверждению итогов президентских выборов. Из-за акции протеста сторонников Трампа, которые ворвались в здание Капитолия, заседание пришлось прервать на несколько часов. Затем конгрессмены вернулись в здание, и в итоге результаты выборов были утверждены.

Результаты голосования выборщиков, состоявшегося 14 декабря, утверждались отдельно по каждому штату в алфавитном порядке. При этом некоторые сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии отказались от планов оспорить результаты голосования в спорных штатах из-за действий протестующих. В ходе обсуждений возражения республиканцев об итогах голосования в Аризоне и Пенсильвании были отклонены большинством голосов как сенаторов, так и членов Палаты представителей.

Итоги выборов были утверждены около 11 часов 40 минут 7 января по московскому времени. Конгресс подтвердил, что избранный президент Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 232 голоса. Для победы, напомним, необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Между тем не исключено, что Трампа могут отстранить от должности президента до 20 января из-за действий протестующих. Речь идет либо об импичменте, либо о прекращении полномочий на основе 25-й поправки к Конституции США, которая определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий.

В первом случае за отставку Трампа должен проголосовать Сенат (в начале 2020 года сенаторы не поддержали импичмент и оправдали Трампа), а во втором решение о его отстранении большинством голосов должны принять члены Кабинета США во главе с вице-президентом Майком Пенсом. По данным СМИ, члены американского правительства обсуждали возможность такого голосования, однако пока неясно, удастся ли им набрать необходимое для отставки Трампа количество голосов.