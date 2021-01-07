Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за ряд совершенных им киберпреступлений

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за ряд совершенных им киберпреступлений. Как сообщает ТАСС, об этом было объявлено на слушаниях, которые проводили в телефонном формате.

Судья Лора Тейлор Суэйн сообщила, что срок заключения Тюрина составит в общей сложности 144 месяца. При вынесении приговора Суэйн приняла во внимание, что в тюрьме Тюрин заразился коронавирусом. После освобождения он будет депортирован в Россию. Также Тюрин должен выплатить властям США более 19 миллионов долларов, передает РИА "Новости" .

Напомним, кибератаки, в которых обвиняют россиянина, были направлены, в частности, против банка JPMorgan Chase и таких компаний, как Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. По версии следствия, Тюрин и его сообщники совершали кибератаки на финансовые учреждения США с 2012 по 2015 год. , действия группы распространилось на все виды незаконной цифровой деятельности, включая кражу личных данных и онлайн-продажу контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения, а также на сокрытие истинного источника доходов от отмывания денег через банковские счета. Часть денег была отмыта через обмен биткоинов.

Тюрин находился на свободе вплоть до 2018 года, когда был задержан на территории Грузии, а затем экстрадирован в США.

Власти Соединенных Штатов изначально подозревали, что речь идет о спонсируемой государством кибератаке, связанной с российской разведкой, однако собранные доказательства свидетельствуют об отсутствии связи с разведкой. Грузинские власти также заявили, что Москва пыталась вернуть Тюрина в Россию после его первоначального ареста, но безрезультатно.

В сентябре 2019 года Тюрин признал в суде свою вину по предъявленным ему обвинениям в киберпреступлениях. "Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - сказал он на заседании суда. Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 млн клиентов 12 финансовых компаний и банков, что принесло ему и его подельникам сотни миллионов долларов. Тогда отмечалось, что Тюрину может грозить до 92 лет тюремного заключения, в том числе по 30 лет за преступный сговор с целью совершения компьютерных взломов и банковское мошенничество.

Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что Тюрин совершил "одну из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю".