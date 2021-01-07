ВСЕ ФОТО Начавшееся 6 января заседание было прервано после того, как конгрессмены утвердили 12 голосов выборщиков из 538. Процедуру пришлось прервать после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия: правоохранители первоначально не смогли сдержать поток людей

Фото: live.house.gov Дональд Трамп, 6 января 2021 года

Фото: Donald J. Trump / Twitter.com Вашингтон, 6 января 2021 года

Фото: Australian Hub / YouTube.com

Сенаторы США и члены Палаты представителей возобновили совместное заседание по утверждению итогов президентских выборов. Конгрессмены вернулись в здание Капитолия через несколько часов после того, как туда ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, несогласные с победой Джо Байдена на выборах.

Начавшееся 6 января заседание было прервано после того, как конгрессмены утвердили 12 голосов выборщиков из 538. Процедуру пришлось прервать после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия: правоохранители первоначально не смогли сдержать поток людей. В результате полиция, охраняющая Конгресс, применила огнестрельное оружие, ранив женщину. Позднее она умерла в больнице. Позже сообщалось еще о трех погибших в районе вокруг здания Капитолия: одной женщине и двух мужчинах, но подробности об обстоятельствах их гибели пока не уточняются передает ТАСС. Вечером в Вашингтоне был введен комендантский час, и правоохранители задержали более 50 человек за его нарушение.

Как сообщил глава полиции Вашингтона Роберт Конти, "по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций". Двое их них были госпитализированы. Также Конти сообщил, что полиция обнаружила две самодельные бомбы: одну в офисе Демократической партии, другую - Республиканской партии.

После того, как правоохранителям удалось очистить здание Капитолия от протестующих, конгрессмены приняли решение возобновить прерванное заседание. Сенаторы и члены Палаты представителей, а также вице-президент Майк Пенс вернулись в Капитолий и возобновили обсуждение. Ранее стало известно, что бюллетени выборщиков удалось вынести из зала до того, как туда ворвались протестующие.

Senate staff were able to remove electoral ballots before rioters breached the floor, Sen. Jeff Merkley says. Follow live updates. https://t.co/fp0Find70Z pic.twitter.com/dRbsta6d9X — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 6, 2021

Результаты голосования выборщиков, состоявшегося 14 декабря, утверждаются отдельно по каждому штату в алфавитном порядке. При этом некоторые сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии отказались от планов оспорить результаты голосования в спорных штатах из-за действий протестующих.

В ходе обсуждений возражения республиканцев об итогах голосования в Аризоне были отклонены большинством голосов как сенаторов, так и членов Палаты представителей. Также сенаторы отклонили возражения об итогах голосования в Пенсильвании, и теперь этот вопрос должна рассматреть Палата представителей. Для утверждения результатов конгрессменам осталось подтвердить голосование выборщиков еще в нескольких штатах, но попыток оспорить итоги голосования в этих штатах не ожидается, сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

По состоянию на 10 часов 7 января по московскому времени Конгресс утвердил 244 голоса выборщиков в пользу Джо Байдена и 157 голосов в пользу Дональда Трампа.

Трампу грозят отставкой и новой попыткой импичмента

Между тем действия протестующих, которые ворвались в здание Капитолия, могут привести к отставке Дональда Трампа. Как сообщает CNN , несколько высокопоставленных членов Республиканской партии выступили за досрочное прекращение полномочий действующего президента. Речь идет либо об импичменте, либо о прекращении полномочий на основе 25-й поправки к Конституции США, которая определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий.

В первом случае за отставку Трампа должен проголосовать Сенат (в начале 2020 года сенаторы не поддержали импичмент и оправдали Трампа), а во втором решение о его отстранении большинством голосов должны принять члены Кабинета США во главе с вице-президентом Майком Пенсом. По данным источника CNN, члены американского правительства обсуждали возможность такого голосования, однако пока неясно, удастся ли им набрать необходимое для отставки Трампа количество голосов.

С призывом использовать 25-ю поправку к вице-президенту Пенсу обратились демократы из юридического комитета Палаты представителей. "Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас задействовать 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности. Президент Трамп раз за разом демонстрировал, что он не желает защищать нашу демократию и выполнять свои обязанности [главы государства]", - цитирует ТАСС письмо, подписи под которым поставили 19 законодателей. Авторы письма считают Трампа виновным в подстрекательстве к беспорядкам.

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today's events. pic.twitter.com/5VK8DLTLn4 — David Cicilline (@davidcicilline) January 7, 2021

Сообщается также, что из-за событий в Капитолии несколько помощников Трампа приняли решение уйти в отставку. Как сообщает CNN , об уходе объявил заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, а еще несколько человек рассматривают возможность отставки. По данным NBC , сам Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента США Майка Пенса, который отказался мешать утверждению итогов выборов.

Twitter заморозил микроблог Трампа

После протестов в Вашингтоне сервис микроблогов Twitter заморозил аккаунт Дональда Трампа минимум на 12 часов из-за нарушений правил. Ранее сервис запретил ретвитить и лайкать записи Трампа об акциях протеста.

Как уточнили в Twitter, действующий президент должен удалить из своего микроблога три записи, а в случае новых нарушений Трампом правил сервиса его аккаунт может быть заблокирован навсегда.

Похожее решение приняла и социальная сеть Facebook. Ее администрация сообщила, что Трамп в свете беспорядков в Вашингтоне на 24 часа лишен возможности писать в Facebook, передает ТАСС. "По нашим оценкам, имели место два нарушения правил на странице президента Трампа, в связи с этим ее функции на 24 часа будут отключены, это означает, что он не сможет писать в соцсети в течение этого времени", - отметили в компании. Аналогичное решение принял принадлежащий Facebook сервис Instagram.

Четыре бывших президента осудили беспорядки в Вашингтоне

Беспорядки в Вашингтоне среди прочих осудили бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш - младший и Джимми Картер. Так, Обама и Клинтон, избиравшиеся от Демократической партии, назвали Трампа ответственным за события в Капитолии. В частности, Барак Обама назвал произошедшее "позором" для США. "История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации", - написал Обама в Twitter (цитата по ТАСС).

Here's my statement on today's violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

В свою очередь Клинтон отметил, что действующий президент США и его сторонники накаляли ситуацию, "чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл".

"Так спорят об итогах выборов в банановых республиках, а не в нашей демократической республике", - отметил Буш - младший. Он добавил, что его поразило, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также неуважение по отношению к американским институтам, традициям и правоохранительным органам".