Вашингтон, 6 января 2021 года

Фото: Blink O'fanaye / flickr.com Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в Twitter видеообращение, в котором отметил, что "отдельные буйные индивиды" вторглись в "светский храм американской демократии", в результате чего погибла женщина

Фото: Emmanuel Macron / Twitter.com

Мировые лидеры выразили обеспокоенность в связи с событиями в Вашингтоне 6 января и осудили действия сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание Конгресса по утверждению итогов президентских выборов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в Twitter видеообращение , в котором отметил, что "отдельные буйные индивиды" вторглись в "светский храм американской демократии", в результате чего погибла женщина. При этом Макрон отметил, что верит в силу демократии в США, передает "Интерфакс" .

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В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал события в Вашингтоне как "позор". "США защищают демократию по всему миру, и жизненно необходимо, чтобы передача власти была мирной и упорядоченной", - написал Джонсон в своем микроблоге.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

О событиях в Вашингтоне также высказался глава МИД Германии Хайко Маас, который отметил, что врагов демократии обрадуют кадры из Вашингтона. По его мнению, презрение по отношению к демократическим институтам приводит к разрушительным последствиям, а Дональд Трамп и его сторонники должны принять волю американских избирателей и перестать "пинать демократию ногами".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о сожалении в связи с тем, что Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах. По словам Меркель события в Вашингтоне "разозлили и расстроили" ее. "Основное правило демократии - есть победители и есть побежденные", - приводит слова Меркель ТАСС. Она добавила, что через несколько недель в США "откроется новая глава демократии".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о "силе американских институтов и демократии" и добавила, что ждет начала сотрудничества с президентом Джо Байденом.

Наконец, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал протесты в Вашингтоне "шокирующими". Он добавил, что результаты демократических выборов в США должны быть признаны.

Напомним, 6 января Сенаторы США и члены Палаты представителей собрались на совместное заседание по утверждению итогов президентских выборов. Из-за акции протеста сторонников Трампа, которые ворвались в здание Капитолия, заседание пришлось прервать на несколько часов. Затем конгрессмены вернулись в здание, и в итоге результаты выборов были утверждены.

Результаты голосования выборщиков, состоявшегося 14 декабря, утверждались отдельно по каждому штату в алфавитном порядке. При этом некоторые сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии отказались от планов оспорить результаты голосования в спорных штатах из-за действий протестующих. В ходе обсуждений возражения республиканцев об итогах голосования в Аризоне и Пенсильвании были отклонены большинством голосов как сенаторов, так и членов Палаты представителей.

Итоги выборов были утверждены около 11 часов 40 минут 7 января по московскому времени. Конгресс подтвердил, что избранный президент Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 232 голоса. Для победы, напомним, необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

По официальным данным, которые Трамп и его соратники ставят под сомнение, на выборах в ноябре прошлого года за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн. В декабре выборщики подтвердили победу Байдена.