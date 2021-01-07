Более 50 американских правоохранителей пострадали в среду в ходе беспорядков на Капитолийском холме, несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями

Фото: Blink O'fanaye / flickr.com

Более 50 американских правоохранителей пострадали в среду в ходе беспорядков на Капитолийском холме, несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями. Это следует из заявления начальника полиции Капитолия Стивена Санда, которое цитирует ТАСС.

В связи с беспорядками полиция Капитолия продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения и другие источники для выявления других лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности. Всего в ходе беспорядков задержано 68 человек.

Как заявил прокурор Восточного округа штата Мичиган Мэтью Шнайдер, наиболее активные участники беспорядков могут быть признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет. В зависимости от итогов разбирательств участников протестов ждут наказания от небольших денежных штрафов за нарушение введенного в столице комендантского часа до 10 лет тюрьмы за причинение ущерба федеральной собственности, в отдельных случаях возможно и лишение свободы на срок до 20 лет.

"Есть большая разница между мирными протестами и выражениями вашей свободы, - заявил Шнайдер изданию Detroit Free Press. - То, что произошло [в столице], мирным не является. Прибегающие к насилию протестующие совершают преступления, а такие действия не находятся под защитой нашей конституции".

Полицейский, застреливший в ходе беспорядков женщину, отстранен от работы на время следствия. При этом в ходе беспорядков в Вашингтоне были обнаружены взрывные устройства. "Группа реагирования <...> определила, что оба устройства действительно опасны и могли нанести большой вред общественной безопасности", - отмечается в тексте. Устройства обезвредили и передали сотрудникам ФБР для проведения дальнейшего расследования.

Кроме того, в ближайшие дни из шести ближайших штатов в Вашингтон будут отправлены около 6,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США. Так, из Вирджинии будут мобилизованы 2 тыс. человек, из Нью-Йорка и Пенсильвании - по 1 тыс. Военнослужащие будут находиться в столице на протяжении 30 дней, они не будут вооружены. При этом, как указали в Минобороны, их численность может быть изменена.

Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало американских граждан к содействию в сборе информации об активных зачинщиках беспорядков. Как сообщил еженедельный журнал Newsweek, бюро просит всех свидетелей противоправных действий предоставлять ему любые относящиеся к указанным беспорядкам информацию, фото- и видеоматериалы. "Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности", - отмечается в тексте. В нем также говорится о создании специальной интернет-страницы, куда следует направлять соответствующие сведения.

С просьбой помочь опознать активных участников акции протеста к гражданам обратилась и полиция Вашингтона. Несколько снимков с такими людьми, а также ссылка на другие фотографии были опубликованы в микроблоге департамента полиции Вашингтона в Twitter.

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW.



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Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/yWIPEaxxFW — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 7, 2021

Капитолийский холм обнесут временным ограждением

Между тем власти США в целях безопасности приняли решение обнести Капитолийский холм временным ограждением высотой чуть более 2 метров как минимум на 30 дней. Об этом сообщил 7 января пресс-конференции с мэром Вашингтона Мюриэл Боузер министр Сухопутных войск США Райан Маккарти.

"Сегодня в 9 утра мы начали возводить забор высотой 7 футов, на который невозможно забраться. Он протянется [вокруг Капитолия] от Конститьюшн-авеню до Индепенденс-авеню, от 1-й улицы до улицы у пруда. Эти <...> меры безопасности будут действовать в течение не менее чем 30 следующих дней", - приводит слова Маккарти ТАСС.

Отметим, что министр Сухопутных войск США не является членом президентского кабинета и подчиняется напрямую главе Пентагона.

20 января на ступенях Капитолия пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена.