Александр Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной новой вакцины от коронавируса

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране разработали собственную вакцину от COVID-19. "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, "живую" вакцину", - сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА.

Он отметил, что в Белоруссии не будут торопиться с собственной вакциной, поскольку болезнь может измениться и штамм "будет совсем другой". По его словам, нет гарантий, что имеющиеся сегодня вакцины будут помогать от новых штаммов коронавируса.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал Лукашенко.

Распоряжение о создании вакцины от коронавируса в Белоруссии Лукашенко подписал 1 апреля. Согласно документу, разработкой вакцины в 2021-2023 годах займутся Минздрав и Национальная академия наук Белоруссии.

В конце марта на предприятии "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Объем выпуска должен составить до 500 млн доз в месяц. О передаче Белоруссии технологии производства препарата сообщил в феврале президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в декабре прошлого года Белоруссия стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".