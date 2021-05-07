Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы

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МИД Эстонии в связи со вторным за неделю случаем нарушения воздушной границы вызвал посла России Александра Петрова и вручил ему ноту протеста, сообщил "Интерфакс".

Ранее пресс-служба главного штаба Сил обороны страны сообщила, что российский самолет Ил-96 7 мая без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и пробыл в нем менее минуты.

По ее данным, транспондер Ил-96 был включен, но у самолета не было плана полета и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

По заявлению Таллина, это третье нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом в этом году. Аналогичное нарушение воздушного пространства было зафиксировано в среду.