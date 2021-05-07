В пятницу по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили ситуацию на северной границе Израиля и обменялись поздравлениями в связи с приближением годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили последние события на северном направлении и другие региональные вопросы", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля, которое приводит ТАСС.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре в первую очередь говорится об обмене поздравлениями и готовности сторон продолжать сотрудничество в области борьбы с "переписыванием истории". "С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста", - сказано в пресс-релизе Кремля.

Там же говорится, что в беседе были затронуты "вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие".

Кроме того, Биньямин Нетаньяху "проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева". "Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств", - добавили в Кремле.

В предыдущий раз Путин и Нетаньяху обсуждали по телефону международную и региональную повестку дня, в том числе в контексте ситуации на Ближнем Востоке, 8 февраля. Зимой разговор тоже состоялся по инициативе израильской стороны.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о предложении Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой. По его словам, предложение было сделано Нетаньяху, поскольку израильского премьер-министра связывают хорошие отношения и с российским президентом Владимиром Путиным, и с лидером Украины Владимиром Зеленским. Нетаньяху обещал постараться "сделать все, что в его силах", пишет РБК.