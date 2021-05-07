Алексей Навальный

Кира Ярмыш / Twitter Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Навальный был лишен этого статуса из-за того, что в его старых выступлениях правозащитники обнаружили "язык вражды". При этом Amnesty так и не раскрыла, из-за каких именно высказываний политика он был исключен из числа узников совести. Предположительно, речь идет о выступлениях оппозиционера во времена, когда он позиционировал себя русским националистом.

Сторонники Навального тогда заявляли, что споры из-за его статуса в Amnesty были инициированы российской властью. Сейчас Amnesty International признает, что приняла неправильное решение, лишив политика данного статуса.

Кроме того, организация подчеркивает, что эксперты пересматривают общий подход к использованию термина "узник совести". В качестве первоначального шага правозащитники не будут исключать людей из числа узников на основании их поведения в прошлом.

"Российское правительство и его сторонники использовали это внутреннее решение, которое мы не собирались обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального. Это было верхом лицемерия со стороны правительства, которое не только пыталось убить Навального путем отравления, но и совершало недобросовестные действия за последние два десятилетия, включая пытки, насильственные исчезновения и широкомасштабные репрессии против политических свобод в России и за рубежом", - заявили в организации.

"Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем срочную необходимость того, чтобы его права, включая доступ к независимой медицинской помощи, были признаны и приняты российскими властями", - отмечается в сообщении Amnesty International.

По мнению Amnesty International, политик был "заключен в тюрьму не за какое-либо известное преступление", а за свою политическую деятельность и борьбу с коррупцией. "Это акты совести, и их следует признать таковыми", - говорится в заявлении.

"Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей принимать идею прав человека, а не оставлять их навсегда в ловушке своего прошлого поведения", - говорится в тексте.

Напомним, 17 января Amnesty International признала Алексея Навального узником совести после его задержания во время возвращения в Россию, однако в феврале организация отменила это решение из-за того, что Навальный "поддерживал жестокость и дискриминацию и не отказывался от подобных высказываний". После этого соратники Навального, в частности, Леонид Волков и Александр Головач, сами отказались от статуса узника совести.

Представитель Amnesty International уточнял, что некоторые высказывания политика посчитали hate speech. Призыв Amnesty немедленно освободить Навального, как заявляли в организации, оставался в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам.

В марте Amnesty выступала с новым заявлением в поддержку Навального, осуждая условия его содержания в колонии в городе Покров. 29 марта новым генеральным секретарем Amnesty International стала Аньес Калламар, которая была спецдокладчиком ООН по делу об отравлении Алексея Навального.

Накануне Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады рассказал, что Amnesty International намерена вернуть статус "узника совести" российскому оппозиционеру.