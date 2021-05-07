Город Шушу официально объявили культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому перешедший под контроль Баку город Шуша официально получает статус культурной столицы страны. Распоряжение опубликовано на сайте президента.
В документе отмечается, что решение принято для "восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни". Также город планируется позиционировать на мировой арене как "яркую жемчужину многовековой богатой культуры Азербайджана". Согласно распоряжению, из-за историко-культурного значения города и его "исключительной духовной ценности для азербайджанского народа" к Шуше необходимо относиться "с особой заботой и чуткостью".
О том, что Шуша станет культурной столицей Азербайджана, Алиев говорил в январе. По его словам, одной из главных задач является восстановление исторических памятников и мечетей в городе. Тогда президент Азербайджана также объявил о "большом возвращении" в Нагорный Карабах.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года и завершились 10 ноября, когда при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении военных действий. По их условиям Азербайджан получил Шушу и еще ряд территорий в Нагорном Карабахе, которые были потеряны в начале 1990-х годов. Шуша является стратегически и исторически важным городом и находится примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Через Шушу идет дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.