Президент США Джо Байден подтвердил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга, который транслировала сеть C-SPAN, передает ТАСС.

В Белом доме американского лидера спросили о возможной встрече с Путиным в июне. "Я уверен, что мы в состоянии это сделать. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается", - отметил Байден.

Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: "Не влияет на мое желание провести встречу в формате "один на один". "У него до этого было больше войск, там все еще находятся войска, но их значительно меньше, чем месяц назад", - заявил глава государства.

При этом Белый дом пока не может подтвердить проведение встречи Байдена и Путина в июне, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "На данном этапе подтверждения встречи нет", - заявила Псаки. По ее словам, "еще нет зафиксированной встречи с президентом", то есть российско-американского саммита. "Разумеется, президент, наш президент пригласил его", - сказала представитель главы администрации США. Согласно изложенной ею информации, Россия и США обсуждают на рабочем уровне, "где, сроки, компоненты повестки дня". "Эти обсуждения все еще продолжаются", - пояснила Псаки.

Соединенные Штаты не пытаются выдвигать России какие-то предварительные условия проведения личной встречи президентов, добавила она.

"Приглашение провести обсуждение, организовать встречу не было обусловлено тем, что до этого будут решены все вопросы", - подчеркнула она, отвечая на вопрос, могут ли США отозвать предложение об организации двустороннего саммита при таком развитии событий, которое сочтут для себя неприемлемым.

"Мы ожидаем, что между нами все еще будут сохраняться разногласия. Мы, разумеется, будем их излагать, если и когда эта встреча состоится", - сказала официальный представитель американского лидера.

Однако, отметила она, "нет, не будет предопределенным компонентом" встречи глав двух государств какое-то условие Вашингтона. "Но, конечно, мы будем продолжать выражать обеспокоенность и добиваться последствий, когда действия [ это оправдывают", - добавила Псаки.

Псаки вновь заявила, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Москвой. Вашингтон не хочет прибегать к новым санкциям в отношении Москвы, однако оставляет за собой такое право в том случае, если посчитает это необходимым из-за действий РФ, пояснила она.

Она подчеркнула, что Вашингтон "продолжит защищать национальные интересы, применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США".