В школе американского города Ригби (штат Айдахо) шестиклассница открыла по людям огонь из пистолета

Local News 8 / YouTube

В школе американского города Ригби (штат Айдахо) шестиклассница открыла по людям огонь из пистолета, передает "Интерфакс".

По данным CNN, в результате пострадали три человека: два ученика и один взрослый, их жизни вне опасности. Оружие у девочки отобрал один из учителей. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Ей могут предъявить обвинения по трем пунктам, включая покушение на убийство. Возможный мотив пока неизвестен.

Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор уточнил, что задержанной могут предъявить обвинения по трем пунктам, включая покушение на убийство. Возможный мотив пока неизвестен.