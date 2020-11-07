Джо Байден

Фото: Barack Obama / flickr.com Сразу несколько американских СМИ сообщили о победе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом в одном из важнейших штатов - Пенсильвании

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Сразу несколько американских СМИ сообщили о победе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом в одном из важнейших штатов - Пенсильвании. Таким образом, он набирает уже больше необходимых 270 голосов выборщиков и становится избранным 46-м президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщают CNN, ABC News, The New York Times, агентство АР. По их данным, Байден получает 273 голоса выборщиков, Трамп - 214.

Победу Байдена прогнозирует даже республиканский телеканал Fоx News, который дает ему 290 голосов выборщиков против 214 у Трампа.

CNN со ссылкой на официального представителя Байдена сообщает, что вечером он обратится с речью к нации. Новость о том, что он, по прогнозам, становится избранным президентом США, застала демократа в Делавэре, где он находится с семьей.

Пока что Байден выпустил краткое письменное заявление как "избранный президента США". Он поблагодарил американский народ за доверие, отметив, что, несмотря на "беспрецедентные препятствия", на выборах проголосовало рекордное число американцев, "в очередной раз доказав, что демократия бьется глубоко в сердце Америки".

"С завершением кампании пришло время оставить гнев и резкую риторику позади и сплотиться как нация. Пришло время Америке объединиться и исцелиться. Мы - Соединенные Штаты Америки. И нет ничего невозможного для нас, если мы вместе", - говорится в заявлении Байдена.

Незадолго до того, как СМИ начали пестреть заголовками о прогнозируемой победе Байдена, Трамп в Twitter объявил победителем себя. Соцсеть снабдила его пост пометкой о том, что это заявление было сделано еще до того, как официальные источники объявили об исходе гонки.

В штабе Трампа заявили, что Байден "спешит ложно выдать себя за победителя", в то время как гонка "далека от завершения". В заявлении штаба говорится, что 9 ноября начнется судебное разбирательство на предмет соблюдения избирательного законодательства. "Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - приводятся в заявлении слова Трампа. В настоящий момент действующий президент находится на своем поле для гольфа в Вирджинии.

По данным источника СNN, знакомого с ситуацией, Трамп в ближайшее время не собирается приглашать Байдена в Белый дом. Традиционно уходящий и избранный президенты проводят встречу в Овальном кабинете после выборов.

Поражение Трампа на выборах сделает его 11-м президентом США, который не смог переизбраться на второй срок в ходе всеобщей избирательной кампании. Последним президентом, проигравшим переизбрание, был Джордж Буш - старший. Единственным главой государства, который смог вернуть себе Белый дом через четыре года после поражения, был Гровер Кливленд.

10 президентов, проигравших кампании по переизбранию:

Джон Адамс (1797-1801; проиграл Томасу Джефферсону в 1800 году)

Джон Куинси Адамс (1825-1829; проиграл Эндрю Джексону в 1828 году)

Мартин Ван Бюрен (1837-1841; проиграл Уильяму Генри Харрисону в 1840 году)

Гровер Кливленд (1885-1889; проиграл Бенджамину Харрисону в 1888 году)

Бенджамин Харрисон (1889-1893; проиграл Гроверу Кливленду в 1892 году)

Уильям Х. Тафт (1909-1913; проиграл Вудро Вильсону в 1912 году)

Герберт Гувер (1929-1933; проиграл Франклину Д. Рузвельту в 1932 году)

Джеральд Форд (1974-1977; занял пост не в результате избрания, а после отставки Ричарда Никсона, проиграл Джимми Картеру в 1976 году)

Джимми Картер (1977-1981; проиграл Рональду Рейгану в 1980 году)

Джордж Буш - старший (1989-1993; проиграл Биллу Клинтону в 1992 году)

