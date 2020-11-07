В крупнейших городах Грузии с 9 ноября вводится ограничение на передвижение граждан в вечернее и ночное время в связи с ростом числе заболевших коронавирусом

Фото: MIA of Georgia / Twitter.com В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти с 22:00 до 5:00 нельзя будет передвигаться как пешком, так и на общественном и личном транспорте, сообщила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили

Фото: MIA of Georgia / Twitter.com

В крупнейших городах Грузии с 9 ноября вводится ограничение на передвижение граждан в вечернее и ночное время в связи с ростом числе заболевших коронавирусом. В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти с 22:00 до 5:00 нельзя будет передвигаться как пешком, так и на общественном и личном транспорте, сообщила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили.

Ограничение не распространяется на международные перевозки, а также, по согласованию с оперативным штабом, на те лица и транспортные средства, передвижение которых имеет критическое значение для выполнения служебных обязанностей, включая сотрудников стратегически значимых медицинских, фармацевтических объектов, СМИ и курьеров сервисов доставки.

Все организации будут работать до 22:00, за исключением медицинских, фармацевтических и стратегических объектов. В указанных городах также будут временно закрыты как муниципальные, так и частные детские сады; приняты специальные меры по снижению числа людей в муниципальном транспорте, передает Грузия Online. В автобусах и метро будут запрещены стоячие места, это должны контролировать водители и полицейские.

За нарушение ограничительных мер предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари. Цкитишвили призвала не использовать термин "комендантский час", так как он актуален только в случае действия режима чрезвычайного положения, сообщает агентство Sputnik Грузия.

Введение дополнительных точечных ограничений зависит от эпидемиологической ситуации и от того, как будут соблюдаться установленные правила и рекомендации эпидемиологов. При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что системных локдаунов в связи с распространением коронавируса в стране не будет, но будут "точечные закрытия для того, чтобы быстро совладать с очагами вспышек".

За последние сутки в Грузии выявлено 2859 новых случаев коронавируса, умерли 18 человек. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 54 852, за все время пандемии скончались 441 человек. Общее число выздоровевших пациентов выросло до 39 773.