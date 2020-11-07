Дональд Трамп

Фото: The White House / flickr.com Действующий президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, не признает поражение на выборах после того, как все ключевые американские СМИ объявили, что 46-м президентом страны становится Джо Байден

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Действующий президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, не признает поражение на выборах после того, как все ключевые американские СМИ объявили, что 46-м президентом страны становится Джо Байден. В заявлении Трампа, которое публикует его предвыборный штаб, говорится, что Байден "торопится выдать себя за победителя", хотя выборы "еще далеки от завершения". Ранее Трамп неоднократно требовал остановить подсчет голосов.

"Все мы знаем, почему Джо Байден торопится выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт заключается в том, что эти выборы еще далеко не завершены", - заявил Трамп.

По его словам, победа демократа не подтверждена официально ни в одном штате, "не говоря уже о спорных штатах, в которых пройдет обязательный пересчет голосов" и тех штатах, к которым у команды Трампа есть "обоснованные юридические претензии", могущие повлиять на окончательный результат.

В Пенсильвании, по словам Трампа, законным наблюдателям не разрешили полноценный доступ к наблюдению за процессом подсчета голосов. "Законные голоса решают, кто является президентом, а не средства массовой информации", - сказал действующий глава Белого дома.

По его словам, с 9 ноября его штаб планирует добиваться соблюдения избирательного законодательства в суде. "Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.

"Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет незаконных бюллетеней. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам. По-прежнему шокирует тот факт, что кампания Байдена отказывается согласиться с этим основным принципом и требует подсчета бюллетеней, даже если они фальсифицированы, сфабрикованы или поданы не имеющими права избирателями или умершими", - говорится в заявлении Трампа.