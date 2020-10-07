Киргизская оппозиция создала еще один Координационный совет в знак несогласия с кандидатурой нового премьера

Деловое издание Tazabek / Youtube.com Как сообщает портал АКИPress, новый совет принял ряд решений, согласно которым власть в Киргизии переходит к Народному координационному совету, а парламент подлежит роспуску

Стоп-кадр видео 24KG / Youtube.com

Лидеры нескольких оппозиционных партий в Киргизии создали второй по счету Народный координационный совет, сообщает 24.kg со ссылкой на лидера партии "Чон казат" Максата Мамытканова. Помимо него, в совет вошли лидеры партий "Ордо" Мирбек Мияров, "Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков, член "Реформы" Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии "Ыйман нуру".

По словам Мамытканова, поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой экс-депутата Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьера. Он уточнил, что Жапаров также подписал заявление о создании Народного координационного совета, но затем встретился с депутатами парламента, чтобы те утвердили его кандидатуру. "Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаем премьерства Садыра Жапарова", - сказал политик.

Как сообщает портал АКИPress, новый совет принял ряд решений, согласно которым власть в Киргизии переходит к Народному координационному совету, а парламент подлежит роспуску. Также рекомендуется досрочно прекратить полномочия состава ЦИК и сформировать новый состав, в котором не должно быть представителей политических партий "Биримдик", "Мекении Кыргызстан" и "Кыргызстан", участвовавших в выборах 7 созыва.

Народный координационный совет также будет выполнять функции госорганов, находящихся в подчинении президента и правительства, назначения и освобождение от должностей, включая вопросы назначения выборов в парламент, осуществляются решением Совета. Кроме того, кандидатам в депутаты парламента от партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан", ранее бывшими депутатами парламента от 6 созыва, запрещено занимать госдолжность в Киргизии сроком на 10 лет.

Судьи всех судов Киргизии, сотрудники Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД, ГСБЭП, а также других госорганов, которые способствовали незаконным действиям режима, могут быть досрочно освобождены от должностей с запретом занимать госдолжности сроком на 10 лет. "Решение вступает в силу с момента подписания и действует в течение переходного периода до принятия Советом решения", - говорится в заявлении совета.

Первый координационный совет был создан 6 октября, в него входили партии СДПК, "Ата Мекен", "Республика", "Бир бол", "Замандаш", "Бутун Кыргызстан", "Реформа" и "Ордо". Лидером первого КС стал лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") при этом стала единственной партией среди названных, преодолевшей пороговый барьер в 7% и попавшей в парламент. Впрочем, 6 октября местный Центризбирком признал итоги выборов недействительными.