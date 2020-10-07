Вооруженные силы Азербайджана в среду несколько раз нанесли ракетные удары по городам непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сегодня несколько раз ракетному обстрелу подверглись Степанакерт, Шуши, Гадрут и другие населенные пункты. Есть десятки раненых", - сказал Ованнисян на брифинге вечером. Его слова приводит "Интерфакс".

Гражданские объекты были атакованы беспилотниками-камикадзе и ракетами, сообщали армянские СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанной НКР Артака Бегларяна. Степанакерт обстреливается с минувшей пятницы, Шуши - с воскресенья.

По словам Арцруна Ованнисяна, боевые действия сейчас продолжаются. "Ведутся ожесточенные бои, армия Карабаха фиксирует успехи. Противник потерял существенное количество техники, по разным направлениям фронта с карабахской стороны нанесены мощные удары", - отметил Ованнисян.

Особенно ожесточенные бои идут на южном направлении. "Хочу также отметить, что задействованные в боевых действиях сухопутные войска - это военнослужащие армии обороны Карабаха. Из Армении прибыли резервисты и добровольцы", - добавил он.

Со слов представителя Минобороны Армении, в среду до полудня "уничтожено 260-280 азербайджанских военных, 60-80 единиц техники".

Он также сообщил, что, по оперативным данным, в среду азербайджанские военные "попытались скрыться на территории Ирана после того, как с карабахской стороны были нанесены мощные удары". "Вооруженные силы и политическое руководство Ирана предпринимают соответствующие шаги. Я не правомочен комментировать действия Ирана", - отметил Ованнисян.

5 октября представитель МИД Ирана Саид Хатиб Заде призвал стороны конфликта проявлять осторожность и не проводить операций близ границ Ирана. "Любая агрессия против границ Исламской Республики, даже ненамеренная, это красная черта, которую не следует пересекать", - сказал он.

Иранские СМИ отмечали, что осколком минометного снаряда в сельской местности Ирана близ границы с Азербайджаном ранило ребенка, также было повреждено несколько зданий.

Боевые действия в Карабахе вызывают беспокойство и в Грузии. 7 октября МВД Грузии заявило, что два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения упали в селах Санавардо и Удабно грузинского края Кахети, который граничит с Азербайджаном. Эксперты-криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В результате происшествия никто не пострадал, пишет газета "Известия".

7 октября генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело в связи с обстрелом армянскими войсками нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан. При этом накануне Минобороны Армении опровергло сообщение о попытке удара по нефтепроводу. Представитель ведомства Шушан Степанян подчеркнула, что Ереван не нацелен на разрушение гражданской инфраструктуры, но все военные цели и объекты, откуда будет вестись огонь по Нагорному Карабаху, будут уничтожены вне зависимости от их местоположения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что "на некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация". Он призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии. "Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться. Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду", - заявил Пашинян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.

За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек. В 1994 году было подписано соглашение о перемирии, однако мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.

Периодически военные действия в Нагорном Карабахе возобновлялись, но носили эпизодический характер. Так, в июле 2020-го случились бои на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Тогда число погибших с обеих сторон составило около 18 человек.