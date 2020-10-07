Новые европейские санкции против России, которые планируют ввести после отравления оппозиционера Алексея Навального, предполагают лишь запрет на въезд и заморозку активов отдельных российских чиновников. Ограничения не коснутся проекта "Северный поток - 2". Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Bloomberg.

Руководство ЕС, в том числе и канцлер Гремании Ангела Меркель, сходятся во мнении, что именно российские власти ответственны за применение боевого отравляющего вещества семейства "Новичок" против Алексея Навального, что нарушает нормы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

У властей Германии есть и иные претензии к Москве, включая кибератаки на органы власти (попытку взлома систем Бундестага в 2015 году) и убийство бывшего чеченского полевого командира и экс-офицера грузинской армии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, за которым, как уверены власти, также стоят российские спецслужбы (Москва отрицает причастность к данным происшествиям).

Несмотря на это, власти ФРГ не планируют вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2", передает РБК. В Берлине, указывает Bloomberg, намерены солидаризироваться по вопросу санкций с другими странами Евросоюза. Представители ЕС при этом, как отмечают собеседники агентства, признают существенную разницу между отравлением Навального и "делом Скрипалей" в 2018 году, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран. В случае с Навальным предполагаемое отравление произошло на территории России. Это, поясняет Bloomberg, может означать меньший масштаб ответных мер. Кроме того, введение санкций может осложниться тем, что для этого требуется консенсус всех 27 стран Евросоюза.

Сам Алексей Навальный в интервью Bild говорил, что выступает за санкции против ближайшего окружения президента Владимира Путина. "Санкции против целой страны не работают. Самое важное - запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина", - сказал он.

Алексей Навальный также обратился в ООН с просьбой о том, чтобы организация взяла на себя расследование дела по факту отравления и покушения на его жизнь. Об этом оппозиционный политик рассказал в своем блоге.

По информации немецкого журнала Spiegel, в ООН возьмут на себя эту миссию. Издание уточняет, что два представителя ООН уже встречались с Навальным в Берлине.

Алексей Навальный пояснил, что обратился в ООН через своего французского адвоката Вильяма Бурдона. А расследованием отравления будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан. Политик отметил, что уголовное дело по факту отравления в России так и не было возбуждено, пишет "Новая газета".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял, что Европейский союз не сможет обойти стороной процедуру введения санкций против России, если эксперты ОЗХО подтвердят, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы "Новичок". "Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен", - заявил он 3 октября.

6 октября ОЗХО опубликовало результаты собственного анализа полученных от Германии образцов. В отчете говорилось, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы "Новичок", но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. При этом в ОЗХО подтвердили, что экспертами найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против политика отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Die Zeit, для отравления Навального была использована новая, модифицированая версия "Новичка".

В Кремле эти обвинения в причастности к отравлению Алексея Навального назвали провокацией. Российская сторона утверждает, что не причастна к отравлению, а все запасы "Новичка" были уничтожены. 3 октября МИД заявил, что Россия сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Германией.