Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премию присудили за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета. Трансляция церемонии идет на Youtube-канале Нобелевского фонда.

Сообщается, что Дудна и Шарпантье создали очень точный метод редактирования генома CRISPR/Cas9. С его помощью можно изменять гены растений, животных и микроорганизмов. Ученые надеются, что с его помощью можно будет создать новые методики лечения тяжелых заболеваний - например, удалять ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, лечить диабет, лейкемию, шизофрению и так далее.

Изучая бактерию Streptococcus pyogenes, Шарпантье обнаружила молекулу, которая была частью древней иммунной системы микробов - CRISPR/Cas. Компоненты этой системы научились бороться против вирусов, как бы разрезая их ДНК. Впоследствии Шарпантье продолжила исследования CRISPR/Cas вместе с биохимиком Дженнифер Дудной. Ученые смогли перепрограммировать эти "генетические ножницы", чтобы те могли разрезать ДНК не только у вирусов, но и у любых других организмов. С тех пор этот метод используют во множестве как фундаментальных, так и сугубо прикладных областей науки.

"В этом генетическом инструменте скрыта невероятная мощь, которая затронула всех нас. Он произвел революцию не только в фундаментальной науке, но и в сельском хозяйстве. Он может привести к новым сенсационным методикам лечения различных болезней", - подчеркнул важность премии глава Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna "for the development of a method for genome editing." pic.twitter.com/CrsnEuSwGD— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области химии стали ученые Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Есино. Награда была присуждена им за разработку литий-ионных аккумуляторов, которые "произвели революцию в нашей жизни и используются во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей".

В начале 1970-х годов Стэнли Уиттингем использовал огромный потенциал лития для выделения внешнего электрона, разработав первую функциональную литиевую батарею. В 1980 году Джон Гуденоф удвоил потенциал литиевой батареи, создав необходимые условия для увеличения ее мощности и эффективности, а Акира Есино предложил отказаться от использования в батареях чистого лития, заменив их на более безопасные ионы лития. Это сделало аккумуляторы более работоспособными.