Состояние здоровья бывшего президента Украины Петра Порошенко, который ранее сообщил о заражении коронавирусом, ухудшается, у него, помимо воспаления легких, наблюдаются проблемы с кровью. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

"У него [Порошенко] двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы проконтролировать состояние и посмотреть ход болезни", - сказала она в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

Одна из дочерей экс-президента Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь в более легкой форме, уточнила Марина Порошенко. "Женя - молодая, и, безусловно, переносит COVID легче. У нее такие вспышки температуры, которые снимаются хорошо жаропонижающими", - сказала она.

О своем заражении коронавирусом Порошенко сообщил 29 сентября, написав об этом в Facebook. "Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал Порошенко, добавив, что будет лечиться дома. Ранее на Украине коронавирусом переболела видный политик Юлия Тимошенко.

По состоянию на утро 7 октября на Украине зафиксирован суточный прирост в 4753 случая заболевания коронавирусом, 77 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны. Количество инфицированных с начала пандемии составило 239 337 человек, умерли с начала пандемии 4 597 человек, выздоровели 105 970 человек.