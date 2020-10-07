Несколько тысяч студентов и рабочих в Индонезии вышли в среду на акции протеста против нового трудового законодательства, сообщает агентство Associated Press. Акции прошли в Джакарте, Бандунге, Тангеранге, Бекаси и других крупных городах страны.

В провинции Западная Ява на одноименном острове полиция заблокировала дороги, ведущие к местному парламенту. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения. Участники акций бросали в стражей порядка камни и поджигали шины, полиция применяла слезоточивый газ и водометы, передает "Интерфакс".

По данным ряда СМИ, задержаны около 400 протестующих. Десятки человек арестованы.

Kondisi terkini pukul 20:00 WIB - Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa di Provinsi Banten berdemonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kampus UIN Banten, Ciceri, Kota Serang, Selasa (6/10/2020) ricuh. pic.twitter.com/8pRAw8zVbL@fesbukbanten— Radio Elshinta (@RadioElshinta) October 6, 2020

В понедельник парламент страны одобрил новый закон, который радикально меняет трудовую систему. После этого жители страны вышли на улицы, акции проходят уже второй день.

????UIN Serang, Banten.



Stay safe guys✨ pic.twitter.com/LZTd5Mo3vq— ALL COPS ARE BASTARD (@wordvar_) October 6, 2020

Закон предусматривает введение серии мер, которые, как утверждают власти, сделают индонезийскую экономику более привлекательной для иностранных инвесторов и создадут рабочие места. Однако ряд положений вызывает протест у местных жителей. В частности, закон приведет к сокращению выплат сотрудникам при увольнении, вводятся новые правила по привлечению внештатных работников. Также закон делает менее жесткими требования к проведению проверок влияния того или иного проекта на окружающую среду, и это вызывает тревогу у экологов.

С другой стороны, принятие закона привело к укреплению национальной валюты - курс индонезийской рупии вырос на 1,28%, отмечает The Guardian. Впрочем, в условиях пандемии коронавируса и ослабления мировой экономики меры по привлечению инвестиций вряд ли дадут быстрый эффект. А уменьшение социальных гарантий работникам, предусмотренное новым законом, вынуждает их увеличивать долю своих доходов, откладываемую на черный день. Это негативно скажется на уровне потребления и перспективах экономического роста.