Серанг, 6 октября 2020 года
 
Серанг, 6 октября 2020 года
DetikBantencom Official / YouTube

Несколько тысяч студентов и рабочих в Индонезии вышли в среду на акции протеста против нового трудового законодательства, сообщает агентство Associated Press. Акции прошли в Джакарте, Бандунге, Тангеранге, Бекаси и других крупных городах страны.

В провинции Западная Ява на одноименном острове полиция заблокировала дороги, ведущие к местному парламенту. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения. Участники акций бросали в стражей порядка камни и поджигали шины, полиция применяла слезоточивый газ и водометы, передает "Интерфакс".

По данным ряда СМИ, задержаны около 400 протестующих. Десятки человек арестованы.

В понедельник парламент страны одобрил новый закон, который радикально меняет трудовую систему. После этого жители страны вышли на улицы, акции проходят уже второй день.

Закон предусматривает введение серии мер, которые, как утверждают власти, сделают индонезийскую экономику более привлекательной для иностранных инвесторов и создадут рабочие места. Однако ряд положений вызывает протест у местных жителей. В частности, закон приведет к сокращению выплат сотрудникам при увольнении, вводятся новые правила по привлечению внештатных работников. Также закон делает менее жесткими требования к проведению проверок влияния того или иного проекта на окружающую среду, и это вызывает тревогу у экологов.

С другой стороны, принятие закона привело к укреплению национальной валюты - курс индонезийской рупии вырос на 1,28%, отмечает The Guardian. Впрочем, в условиях пандемии коронавируса и ослабления мировой экономики меры по привлечению инвестиций вряд ли дадут быстрый эффект. А уменьшение социальных гарантий работникам, предусмотренное новым законом, вынуждает их увеличивать долю своих доходов, откладываемую на черный день. Это негативно скажется на уровне потребления и перспективах экономического роста.