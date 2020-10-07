Навальный вернется в Россию, но не намерен сотрудничать с российскими властями в расследовании отравления

Фото: Алексей Навальный / facebook.com Поездку в Новосибирск и Томск, в ходе которой произошло отравление, Навальный назвал "абсолютно спокойной" и не предвещавшей никаких неприятностей

Навальный LIVE / YouTube

Политик Алексей Навальный, продолжающий реабилитацию в Германии после отравления, дал большие интервью Русской службе BBC и "Медиазоне". Он подтвердил, что намерен вернуться в Россию и продолжать оппозиционную деятельность, даже несмотря на возможность новой попытки покушения. Нынешнее же отравление он назвал акцией устрашения.

В беседе с BBC политик подробно рассказал о том, что чувствовал в самолете в момент отравления, а также о том, как постепенно приходил в себя в берлинской клинике Charite. Поездку в Новосибирск и Томск, в ходе которой произошло отравление, он назвал "абсолютно спокойной" и не предвещавшей никаких неприятностей.

"До момента, когда сидишь и думаешь: блин, что-то не то, - вообще было просто идеально. Собственно говоря, именно поэтому до сих пор никто не понимает, [как это произошло]. То ли это был какой-то способ с едой, может быть, накануне вечером. Или контактный способ", - заявил Навальный, добавив, что информацию о виде вещества он почерпнул исключительно из прессы и не располагает никакой дополнительной информацией.

"На меня это внезапно накатило. Первый признак - просто прошибло холодным потом. Ничего не болит, и это не как паническая атака или какое-то беспокойство. Сначала что-то не то, а потом действительно единственная мысль - что все, конец. И другой мысли нет. И ты пытаешься судорожно проанализировать себя. Но ничего нет, ничего не болит. И пожаловаться как бы не на что. Но ясно, что все. И мне поплохело - не так, что, может быть, я отрублюсь, но долечу в этом самолете до Москвы, и мне там сделают укольчик", - рассказал он о том, что чувствовал в самолете. Он добавил, что у него не было других симптомов отравления, кроме холодного пота и потери концентрации. "Последнее, что я помню, как мне в самолете сказали: "Мужчина, не отключайтесь". А потом я уже помню только "Шарите".

Навальный также подтвердил, что по выходе из комы у него были галлюцинации, во время которых его якобы навещали жена Юлия и коллега Леонид Волков и о которых он ранее рассказал в интервью Юрию Дудю. "И это было абсолютно реально. Реальней, чем вы сейчас. Потом это постепенно начало меняться, и фиг знает, в какой момент приходила настоящая Юля, а когда была ненастоящая Юля, когда был настоящий Волков или ненастоящий Волков. Причем это была многослойная фигня: то есть я лежал без ног, меня лечили врачи, потом наступала ночь, ночью были мучительные галлюцинации, потом я снова просыпался, и наступал день, когда я снова лежу без ног. Это запутанная фигня. Поэтому кома - отстой". Навальный добавил, что у него до сих пор имеются проблемы со сном, однако в целом состояние улучшилось.

"Какие-то вещи делать сложно. Считать в уме стало сложнее. Я думал, что раз я пролежал в реанимации 24 дня, то еще столько же - и я вернусь в прежнее состояние. Ни фига подобного. Многие вещи ты просто разучился делать - кинуть мячик левой рукой. Я поймать его могу, кинуть тоже могу, но это странное, неловкое движение, похожее скорее на толкание ядра, чем на кидание мяча. Я не испытываю ни малейшего болезненного ощущения. Ну просто оно не делается и все. И какие-то маленькие странные движения просто не делаются", - пояснил он.

Навальный также подтвердил, что полиция Германии не обладает полномочиями для расследования инцидента с отравлением, однако он не хочет сотрудничать и с российскими властями, которые потребовали образцы его крови.

"Моей свежей отборной крови в Омске - море, там ведро ее. Там есть моя одежда, там есть все медицинские записи, которых у меня, кстати говоря, нет, и я их получить не могу. И мне, гражданину РФ, обладающему всеми правами, до сих пор непонятно, ни почему нет уголовного дела, ни где все эти предметы. Поэтому любой разговор я хочу начинать с того, что должно быть возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство политического деятеля, которым я себя считаю - как бы кто ни пытался рассказать, что я таким не являюсь. И в рамках возбужденного уголовного дела можно о чем-то разговаривать", - заявил он, добавив, что ему непонятны и основания, на которых просят образцы его крови.

"Они говорят, что уголовного дела нет, отравления нет, доследственная проверка закончилась. То есть для чего это все нужно? Мне не интересен этот странный и очевидно политический процесс", - заявил оппозиционер. Действия российских властей он назвал "операцией прикрытия" и странным диалогом между РФ и Евросоюзом.

Навальный также подтвердил, что не собирается оставаться за границей, хотя этого очень бы хотели российские власти. "Они попытались меня убить, у них не получилось, но теперь перед ними даже более интересная задача. Они уже давно предпринимают усилия, чтобы выдавить меня из страны. Еще один политический эмигрант их бы более чем устроил. Чтобы потом говорить: из Вены он будет учить нас жить или из Лондона. Я это очень хорошо понимаю, и это их осознанная стратегия. Более того, я не удивлюсь, если единственным фигурантом уголовного дела об отравлении стану я сам или сотрудники ФБК", - заявил он.

Блогер также подтвердил, что намерен добиваться изменений в политическом строе РФ. "Нам нужны независимая судебная система, свободная пресса и честные выборы. В законодательстве должно быть прописано, что фальсификация выборов - одно из тяжких преступлений против государства. В этой системе со свободными СМИ, конкурентной политикой и независимыми судами - даже если я испортился и сломался - я не смогу остаться у власти", - заявил он.

Кроме того, планируется привлечь к ответственности и многих нынешних чиновников - "кого-то за незаконное обогащение, кто-то должен ответить за свои уже совершенные преступления в рамках закона. "Пропагандисты, мелкие или крупные, будут вести свои телеграм-каналы и даже работать в СМИ - в зависимости от того, примет общество идею люстрации или не примет ее. Будут оппозиционерами", - добавил он.

Навальный повторил, что считает ответственным за свое отравление президента РФ Владимира Путина, потому что "Новичок", которым его отравили, может быть только у спецслужб, чьи руководители непосредственно подчиняются президенту. Он также уточнил свои позиции относительно персональных санкций, заявив, что в соответствующие списки должны попасть прежде всего представители элиты - "все эти Шувалов, Усманов, Абрамович, Дерипаска". Причастных же непосредственно к отравлению необходимо просто привлечь к уголовной ответственности.

Что же касается возвращения Навального в РФ, то оппозиционер подтвердил, что готов вернуться, несмотря на давление на членов ФБК, его возможный арест или даже новую попытку убийства: "ФБК работает, каждый знает свое дело. Моя ликвидация ничего не изменит. Только в эфире некому будет говорить: "Привет, это Навальный".

В беседе с "Медиазоной" Навальный рассказал, что уже сам пишет посты в Telegram и Twitter и что за время с момента отравления похудел "килограмм на 12 или 15". По его словам, у врачей нет никаких специальных знаний относительно поражающего вещества. "Они очень честно сказали: мы понятия не имеем, на сколько процентов будет восстановление - на 90 или 100, на 95, на 80, и с какой скоростью оно пойдет", - пояснил политик.

Он также заявил, что косвенным подтверждением того, что за его отравлением стоит Владимир Путин, является то, что он "не просто выгораживает это все, а выгораживает какой-то сверхфантастической чудовищной ложью". По его словам, Путин "лично упивается идеей того, что у него есть батальон невидимых убийц". "Может быть, в попытке убить меня главная идея - запугать большое количество людей. Люди боятся таких вещей больше, чем пули, как мне кажется", - заявил он.