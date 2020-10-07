Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы из расследования о его предполагаемых связях с Россией и скандале с электронной почтой бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. "Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской-российской истории мистификации. Это коснется и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никакого редактирования!" - написал Трамп в Twitter.

5 октября глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент поручил ему рассекретить конфиденциальные документы по расследованию "российского следа" в выборах США.

Как пишет Politico, некоторые документы из расследования были опубликованы днем 6 октября. Они включали сильно отредактированные заметки бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана после брифинга с президентом Бараком Обамой. Их по указанию Трампа рассекретил директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

"Мы получаем дополнительную информацию о деятельности России от [Удалено]", - следует из документа. В другом разделе примечаний описывается предполагаемый план, якобы одобренный Хиллари Клинтон и включавший в себя предложение "очернить Дональда Трампа путем разжигания скандала с заявлениями о вмешательстве российской службы безопасности".

Второй, также сильно отредактированный документ представляет собой сводку разведданных, подготовленных ЦРУ для ФБР и описывает разговор неизвестных лиц относительно одобрения Хиллари Клинтон плана в отношении Трампа и российских хакеров, мешающих США. Этот план якобы был призван отвлечь общественность от использования частного почтового сервера со стороны Клинтон.

Согласно данным Рэтклиффа, российская разведка утверждала, что приписывание России вмешательства в американские выборы 2016 года было частью заговора Клинтон с целью разжечь скандал против Трампа. Сам Бреннан заявил, что в попытках Клинтон привлечь внимание к связям между Трампом и русскими нет ничего незаконного. Как утверждает Politico, публикуя эти документы, Трамп пытается поставить под сомнение действия американских спецслужб и высокопоставленных чиновников администрации Обамы, которые, как утверждает президент, несправедливо и незаконно преследовали его в течение президентской кампании.

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс осенью 2016 года, во время президентских выборов. Поиском доказательств сговора между Трампом и властями РФ почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В его докладе по итогам расследования шла речь о том, что сотрудники ГРУ (ныне - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в 2016 году могли похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии США, содержащих тысячи писем и документов. Эти документы затем были опубликованы Wikileaks.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения России во вмешательстве в выборы в США. При этом он не нашел свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией. Группа спецпрокурора предъявила более 200 обвинений 34 людям и трем компаниям. Было установлено, что у 16 людей, имевших отношение к президентской кампании Трампа, были разного рода контакты с россиянами. Шести из них были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы, бывший адвокат Трампа и вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн - 3 года.

Обвинения также были предъявлены замглавы штаба Рику Гейтсу (финансовое мошенничество, дача ложных показаний), члену предвыборного штаба Джорджу Пападопулосу (дача ложных показаний ФБР и контакт с лицами, которые, как он сам полагал, действовали в интересах России), бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну (давление на свидетелей и дача ложных показаний), бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну (дача ложных показаний ФБР).

Обвинения предъявили и 12 россиянам - "сотрудникам ГРУ", которые предположительно участвовали во взломе серверов Демократической партии и Хиллари Клинтон, и 13 сотрудникам так называемой "фабрики троллей", организованной "путинским поваром" Евгением Пригожиным. По мнению спецпрокурора, они влияли на политические взгляды американцев через соцсети.

Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию Минюста США, что по Конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.