"Независимая газета" / YouTube Российские моряки в видеообращении поблагодарили миллиардера Олега Дерипаску за свое освобождение из плена в Экваториальной Гвинее. Бизнесмен заплатил выкуп за россиян

"Независимая газета" / YouTube

Российские моряки в видеообращении поблагодарили миллиардера Олега Дерипаску за свое освобождение из плена в Экваториальной Гвинее. Бизнесмен заплатил выкуп за россиян.

На видеозаписи присутствуют украинец Александр Балашов с грузового судна Rio Mitong, россияне Вячеслав Сечин из Симферополя (член экипажа научно-исследовательского судна Djibloho), Алексей Перфильев из Севастополя (судно Rio) и севастополец Валентин Нечай (судно не уточняется), а также гражданин Гвинеи (его имя, а также его судно не раскрываются), уточнил РБК представитель Дерипаски.

"Олег Владимирович, я присоединяюсь к словам Александра [Балашова]. Вы - настоящий мужик. Спасибо вам большое", - сказал Перфильев, работающий судовым электромехаником на судне Rio.

Он рассказал, что моряки пережили в плену "пять месяцев тяжелейших условий, трудностей". "Спасибо за то, что вытащили нас из этой ситуации", - добавил Перфильев.

Валентин Нечай сообщил, что компания, на которую он работает, все это время "водила пиратов за нос". По его словам, захватчики "были обозлены" и заставили подключить родственников. "Олег Владимирович, от всех нас низкий вам земной поклон за участие в нашем освобождении. Если бы не вы, не ваши сотрудники, не знаю, сколько бы мы там пробыли, сколько бы нам было отмерено жить", - отметил россиянин.

"Благодарим вас еще раз от всех семей, от деток наших: спасибо, низкий вам поклон", - сказал Вячеслав Сечин.

6 октября представитель Дерипаски сообщил РБК, что он заплатил выкуп за российских моряков, попавших в плен в водах Экваториальной Гвинеи. Сумма выкупа при этом не уточнялась.

Россияне, а также гражданин Украины и гражданин Гвинеи были захвачены нигерийскими пиратами 9 мая. Захватчики напали на судна Djibloho и Rio в водах Экваториальной Гвинеи.

В российском посольстве в Камеруне сообщали, что 5 октября трое взятых в плен российских моряков были освобождены "усилиями российских дипломатов, экватогвинейских властей и компании-судовладельца".

Как рассказал представитель Дерипаски со ссылкой на родственников моряков, они находились в палаточном лагере на берегу Атлантического океана недалеко от нигерийского Лагоса. Пленники, по словам собеседника, были лишены медицинской помощи, их ограничивали в еде и воде, над ними издевались и угрожали убить.

Российские дипломаты пять месяцев пытались освободить пленников, однако пираты требовали выкуп за моряков, сообщил представитель миллиардера. "Ситуация изменилась, когда в процесс переговоров вступил российский промышленник Олег Дерипаска, который хорошо знаком с реалиями Африки: его компания Rusal уже более 20 лет работает в Гвинее и Нигерии", - добавил он.

6 октября освобожденных моряков перевезли в безопасное место, добавил представитель бизнесмена. В ближайшее время они вернутся домой. Дерипаска также возьмет на себя расходы по возвращению домой украинца и гвинейца, сказал представитель миллиардера.