KostyaKlimenko / DepositPhotos В Минске 12-летнего мальчика задержали из-за надписи "3%" на асфальте

KostyaKlimenko / DepositPhotos

В столице Белоруссии 6 сентября во время акции протеста сотрудники милиции задержали 12-летнего Ярослава из-за надписи "3%" на асфальте на проспекте Победителей, сообщила Tut.by его мать Юлия.

По ее словам, Ярослав не первый раз наблюдает за акциями протеста, но одному ему ходить не разрешалось. В воскресенье он должен был встретиться с отцом в торговом центре, пойти по магазинам, а потом, возможно, поприсутствовать на митинге.

Школьник не дождался отца и присоединился к маршу на проспекте Победителей, дошел до места, где стояла спецтехника и дежурили сотрудники силовых ведомств. "Он увидел баллончик с краской (там все рисовали) и нарисовал тоже "3%" на асфальте. Ничего такого - цифра и два нолика. Он никаких позорных возгласов и карикатур не рисовал", - рассказывает Юлия.

После этого Ярослава задержали силовики. Рядом стоящая женщина пыталась его защитить и выкрикивала, что это ее сын, но ее тоже забрали. О местонахождении сына Юлия узнала от сотрудников милиции, на него составили протокол и отпустили в тот же вечер, пишет "Настоящее время".

"В нем отражены только действия: выехал из дома, как добрался, как оказался на этом месте. Дальнейшие действия: баллоном с краской написал на дороге. Как я понимаю, это у них уже считается правонарушением, то есть хулиганством", - говорит Юлия.

Телефон Ярослава изъяли "на экспертизу", которая будет проходить до 10 дней: в смартфоне были видео с других акций, где побывал подросток. Сотрудники милиции предупредили, что сообщат в школу Ярослава о случившемся, после чего будет принято решение о постановке его на учет по делам несовершеннолетних.

"Я переживаю из-за того, что он меня не послушал и что был один. Он виноват передо мной прежде всего", - отметила Юлия.

В конце мая крупные негосударственные новостные порталы Белоруссии опросили своих читателей, за кого они будут голосовать на выборах. И в этих опросах Александр Лукашенко набрал лишь от 3 до 6%, что вызвало сильное недовольство со стороны президента. После публикации опросов о рейтинге появился мем "Саша 3%", а надписи "3%" мгновенно появились по всей Белоруссии - на мусорных баках, на остановках. Эта же надпись сопровождала многочисленные фотожабы в интернете, а бизнес стал использовать мем в рекламных кампаниях, о чем писал The Village. Во время акций солидарности с задержанными политиками и активистами 18-20 июня многие белорусы выходили в майках с таким мемом.

Шестого сентября в Минске прошла очередная акция протеста против действующей власти. После того как основная часть протестующих разошлась по городу, милиция начала массово задерживать оставшихся. Также сообщалось о неизвестных людях в штатском, которые били дубинками убегающих и даже упавших на землю людей. МВД сообщает о 633 задержанных, а также о том, что протестующие "наносили различные надписи на спецтранспорт" и "провоцировали конфликты с милицией".

Также стало известно о задержании шестерых спасателей, которые помогли выбраться из воды участникам протеста, спрыгнувшим в реку Свислочь, сообщает Euroradio со ссылкой на свидетельства очевидцев. Митингующие спрыгнули в воду недалеко от площади Госфлага, поскольку убегали от ОМОНа, уточняет "МБХ медиа".