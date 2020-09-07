hdamke / DepositPhotos Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек

hdamke / DepositPhotos

Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек, включая главу МВД Юрия Караева. Президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.

"Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек", - заявил собеседник агентства. Сообщается, что самым высокопоставленным чиновником в этом списке будет министр внутренних дел. Агентство не исключает, что несколько фамилий могут быть добавлены в финальную редакцию списка или исключены из него.

Список должен быть утвержден "примерно в середине сентября": формально санкции могут быть утверждены на очередном заседании Совета ЕС на встрече глав МИД 21 сентября, однако для этого необходимо, чтобы список одобрили Греция и Кипр. Никосия и Афины до сих пор отказываются утвердить санкции против Белоруссии, поскольку требуют, чтобы страны ЕС ввели новые санкции против Турции за геологоразведку на спорном шельфе Средиземного моря.

Накануне министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, которого цитирует ТАСС, также заявил, что санкции ЕС против белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. По его словам, первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе президентских выборов и применение силы против участников акций протеста. "Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить", - заявил Петржичек, имея в виду руководство ЕС.

Целью Евросоюза, по словам министра, является начало переговоров между белорусскими властями и оппозицией. Руководство республики, кроме того, должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Белоруссии в ОБСЕ, и обеспечить деятельность миссии международной организации в Белоруссии.

Накануне у резиденции президента Белоруссии в центре Минска вновь прошли протесты, по итогам которых задержали не менее двух десятков человек. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что на акциях в Минске задержали свыше 100 человек. Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве и Витебске.