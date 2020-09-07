К минской кофейне, приютившей протестующих, выстроилась огромная очередь

У дверей минской кофейни O'Petit, где во время акции протеста 6 сентября спрятались от силовиков ее участники, в понедельник с утра выстроилась огромная очередь: люди пришли поддержать заведение, администрация которого отказалась пускать силовиков внутрь. Об этом сообщает "Дождь".

В воскресенье в районе Немига группа сотрудников в штатском, вооруженных дубинками, преследовала протестующих. Люди забежали в кафе. Руководитель группы, в котором журналисты опознали начальника столичного главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) полковника Николая Карпенкова, требовали открыть дверь, но получили отказ. Тогда Карпенков разбил дверь, после чего людей выволокли на улицу и избили.