ВСЕ ФОТО На Кипре назвали имена россиян и украинцев с "золотыми паспортами" из группы "высокого риска"

Pixabay.com Газета Politis со ссылкой на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса опубликовала список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, дающие право на гражданство республики в обмен на инвестиции

Pixabay.com За это время кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из них на момент подачи заявления входили "в группу высокого риска", находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы

Pixabay.com

Газета Politis со ссылкой на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны опубликовала список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, дающие право на гражданство республики в обмен на инвестиции.

За это время кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из них на момент подачи заявления входили "в группу высокого риска", находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы. Ранее список был засекречен, но теперь гриф "секретно" снят.

В список, состоящий из 34 человек, вошли член правления и первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, предправления группы компаний "ВИД" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети "Spar" и "Тульского мясокомбината" Антон Белобрагин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, президент международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров, совладелец, президент и председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец и президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, гендиректор компании "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, ее покойный супруг и бывший владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, учредитель благотворительного фонда "Добросердие" Татьяна Корсакова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, а также бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов, экс-президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший вице-президент этого же банка Александр Бондаренко. В России Столяренко и Бондаренко были признаны виновными в мошенничестве и объявлены в розыск.

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов. Среди них миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили "золотые паспорта" Кипра в 2017-2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав их имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при "явных доказательствах" правонарушений или если речь идет о "политически значимом лице на момент получения гражданства", пояснила Al Jazeera.

РБК, проанализировав публичные данные, выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка. Так, речь шла о владельцах "Киевской площади" Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп" Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля "Метрополь" и завода "Карат" Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве. То, что в закрытой части списка указаны именно они, подтвердил источник, знакомый с содержанием документов "кипрского досье". В "открытом" списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый зампредседателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

В ноябре 2019 года тогдашний глава МВД Кипра Константинос Петридис заявил, что власти решили лишить "золотых паспортов" 26 иностранцев, включая девятерых россиян. В их числе оказались олигарх Олег Дерипаска и бывший совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев. В июле этого года стало известно, что гражданином Кипра также является брат Ананьева Алексей, и власти намерены пересмотреть решение о выдаче им "золотых паспортов".

Сообщалось, что братья Ананьевы попытаются перевести пересмотр решений о выдаче "золотых паспортов" в область политического преследования, хотя, по его словам, получать иностранный паспорт на деньги, к которым могут появиться вопросы, не лучшая идея. Он также добавил, что в парламент Кипра поступает законопроект о новых правилах предоставления и отзыва гражданства. Срок давности по нарушениям, которые могут привести к отзыву гражданства, по новому закону составит 10 лет.