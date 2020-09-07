ВСЕ ФОТО В Минске члена Координационого совета оппозиции Марию Колесникову посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Член Координационного совета Максим Знак подтвердил РБК, что с Колесниковой и еще несколькими представителями КС пропала связь

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com Ранее член президиума Координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, рассказала, что ее фактически выдворили из страны в Польшу

Стоп-кадр видео Навіны БХД / Youtube.com

Неизвестные утром в понедельник посадили в микроавтобус члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении, сообщает Tut.by со ссылкой на очевидицу. По ее словам, инцидент произошел возле Национального художественного музея в Минске.

"Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - рассказала собеседница издания.

Член Координационного совета Максим Знак подтвердил РБК, что с Колесниковой и еще несколькими представителями КС пропала связь. В частности, с пресс-секретарем совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым, которые поехали искать Марию. Пропавших ищут адвокаты. В КГБ и СК Белоруссии будут поданы уведомления о принятии защиты.

Минская милиция проверяет информацию о похищении Колесниковой, сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. РИА "Новости" в ведомстве заявили, что минская милиция не обладает информацией о задержании Колесниковой и других представителей Координационного совета оппозиции.

В МВД, СК и Комитете госконтроля Белоруссии тоже нет информации о задержании Марии Колесниковой, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службы этих ведомств.

Ранее член президиума Координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, рассказала, что ее фактически выдворили из страны в Польшу. Ковалькова отбыла 10 суток ареста за встречу с бастующими рабочими Минского тракторного завода и сразу же после этого получила еще 15 суток за участие в другой акции.

В день второго суда Ковалькова почувствовала себя плохо и попросила вызвать скорую. "Но вместо "скорой" ко мне приехали сотрудники КГБ, которые сказали, что я буду находиться в заключении достаточно длительное время и это не последние 15 суток, которые я получу. Альтернативный вариант они предложили - вывезти меня из страны", - рассказала политик "Настоящему времени". В итоге Ковалькову вывезли из СИЗО и доставили на контрольно-пропускной пункт на белорусско-польской границе. Сейчас она находится в Варшаве.