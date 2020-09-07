Мария Колесникова

Координационный совет / YouTube В понедельник утром портал Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении"

TUT.BY. Политика / YouTube

Родственники пропавшей в понедельник члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой обратились в белорусскую милицию, и там им сообщили, что ее уже ищут.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - сообщается в телеграмм-канале бывшего претендента на участие в президентских выборах Виктора Бабарико.

Несколько членов Координационного совета - член президиума Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов - перестали выходить на связь утром в понедельник. Их местонахождение неизвестно.

В понедельник утром портал Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении". Член президиума координационного совета Павел Латушко в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана силовиками.

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" заявили, что "минская милиция не задерживала" Колесникову. В МВД Белоруссии также сообщили, что не располагают информацией о ее задержании.