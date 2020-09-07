На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. Кто именно ведет разговор, из записи непонятно, собеседники обращаются друг к другу "Майк" и "Ник". По утверждению белорусских СМИ, это "перехват переговоров Варшавы и Берлина"

Пул Первого / Telegram 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации

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Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос ТАСС.

"Мы принимаем заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых "Новичков", - отметил МИД Польши, выразив большую обеспокоенность в связи с этой информацией и добавив, что виновные в покушении на убийство Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В тот же день материалы белорусской разведки были переданы ФСБ.

На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. Кто именно ведет разговор, из записи непонятно, собеседники обращаются друг к другу "Майк" и "Ник". По утверждению белорусских СМИ, это "перехват переговоров Варшавы и Берлина". Голос, обозначенный как "абонент из Берлина", сообщил о том, что "все идет по плану". "Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления", - звучит русский перевод записи с английского языка.

Отвечая на следующий вопрос "абонента из Варшавы", а подтверждается ли отравление Навального, "абонент из Берлина" сказал: "Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши". Далее приводятся слова "абонента из Варшавы", который предлагает "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси" и "утопить его в проблемах России". В ответ собеседник из Берлина заверил, что "занимается этим".

Далее, как следует из обнародованной записи, собеседники обсуждали ситуацию в самой Белоруссии. При этом "абонент из Варшавы" признает, что дела идут не очень хорошо, так как "президент Лукашенко оказался крепким орешком". "Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем", - отметил он и добавил, что остальное он не может обсуждать по телефону.

Утверждения белорусского президента впоследствии опроверг официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, а сама запись разговора стала предметом для шуток в соцсетях. "Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Добавить нечего", - заявил РБК официальный представитель немецкого правительства.