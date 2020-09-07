Джамаль Хашогги

Alfagih / Wikipedia Саудовский журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии следствия, труп журналиста расчленили и вывезли за пределы дипмиссии. Его тело так и не было найдено

Türkiye Gazetesi / YouTube

В Саудовской Аравии в понедельник суд вынес приговор восьми фигурантам дела о зверском убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Пять человек получили по 20 лет лишения свободы, один - 10 лет, еще двое - по семь. При этом судебные власти не стали публиковать имена осужденных.

В конце прошлого года пять соучастников убийства были приговорены к смертной казни, а еще три подсудимых получили тюремные сроки.

Саудовский журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии следствия, труп журналиста расчленили и вывезли за пределы дипмиссии. Его тело так и не было найдено.

В уголовном деле есть видеозаписи прибытия в Турцию "отряда убийц" из 15 человек, среди которых был даже судмедэксперт с необходимым инструментом для расчленения тела. Последние часы жизни Хашогги, когда его пытали в генконсульстве перед смертью, были записаны на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

СМИ писали, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся похищении Хашогги за три недели до его убийства, а приказ о расправе исходил от члена королевской семьи. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что распоряжение убить Хашогги поступило "с самых высоких уровней" правительства Саудовской Аравии. Той же версии придерживаются и в американском Сенате.

Впоследствии принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд признал ответственность за убийство, одновременно с этим заявив, что не был осведомлен о происходящем с Хашогги. Он пояснил, что в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Причиной расправы могла быть оппозиционная общественная деятельность Хашогги. Он, в частности, обсуждал планы создания молодежного сетевого движения для контрпропаганды против властей Саудовской Аравии, и в переписке называл наследного принца "зверем". Кроме того, Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

В документальном фильме PBS есть эксклюзивные кадры с журналистом Хашогги, который, в частности, рассказал о своей трансформации из сторонника принца Мухаммеда в его ярого критика. "Я не хочу быть диссидентом, но в то же время я не хочу возвращаться на родину и снова молчать", - сказал Хашогги за несколько месяцев до своей смерти.