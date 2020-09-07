Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Марина Сорока не подтвердила сообщения СМИ о планирующемся уходе Тимошенко из политики, передает РИА "Новости".

"Добрый день. Бред не комментирую", - сообщила Сорока в ответ на запрос агентства.

Ранее новостной портал "Вести Украина" передал со ссылкой на анонимные источники, что Тимошенко в начале 2021 года объявит об уходе из политики. Один из собеседников издания уточнил, что политик встретилась с "очень влиятельным человеком", после чего решила уйти "с высоко поднятой головой".

Другой источник рассказал, что Юлия Тимошенко больше не видит себя в политике. "Секс-символом украинской политики она уже вряд ли когда-либо станет. А другие роли ей не нужны - изображений себя в виде "берегини" она не хочет", - пояснил он.

Портал отметил, что внутри партии уже началась жестокая борьба за руководство. На роль лидера претендуют Олег Ляшко и Влада Молчанова.

"Батькивщина" 7 сентября выпустила заявление о том, что ее противники прибегают к тиражированию откровенной лжи, поскольку не имеют аргументов для содержательной дискуссии.

"Пресс-служба партии "Батькивщина" призывает СМИ не вестись на примитивные "сенсации" от "информированных источников из ближайшего окружения", которые не имеют ничего общего с действительностью, не разглашать грязные фейки", - говорится на сайте партии.

Пресс-секретарь Тимошенко потребовала от "Вестей Украины" опубликовать опровержение.

В конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. 25 августа информагентство "РБК Украина" со ссылкой на источники писало, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 сентября политик сообщила, что ей удалось преодолеть кризис, хотя до выздоровления еще далеко.

В ноябре 2019 года Тимошенко заявила, что "Батькивщина" переходит в оппозицию, поскольку принятый в стране законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель пересекает "красные линии". Она посчитала это свидетельством того, что на Украине ведется политика "уничтожения страны", которая приведет к продолжению "эпохи бедности", передает РБК. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сообщил, что Тимошенко лишь имитирует заботу о людях.