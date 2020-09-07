Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2" после госпитализации лидера российской оппозиции Алексея Навального, в организме которого немецкие специалисты нашли следы сверхсекретного боевого отравляющего вещества "Новичок".

"Конечно, да", - сказал американский президент на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на произошедшее с Навальным. Слова Трампа приводит "Интерфакс".

Президент США отметил, что и ранее выступал против этого проекта. "Да вы и не слышали о "Северном потоке 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил он.

По словам Дональда Трампа, он возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом мы (в НАТО. - Прим. "Интерфакса") должны защищать Германию как раз от России".

В понедельник в Берлине заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Германии по проекту "Северный поток 2" с ответом Москвы на произошедшее с Навальным.

В августе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". 20 августа после вылета на самолете из Томска в Москву он внезапно почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне мощного общественного и международного резонанса российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего в берлинскую клинику Charite для более качественного лечения.

Врачи немецкой клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов (в том числе вещества семейства "Новичок"). 2 сентября в правительстве Германии заявили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Яды из группы "Новичок" разрабатывались под контролем КГБ в СССР, а затем в России. Однако официальные лица утверждали, что программа была якобы свернута, а последние запасы химического оружия в РФ уничтожены в 2017 году. Однако уже в следующем году разразился международный скандал, связанный с химатакой в британском Солсбери. Там в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным британских следователей, это сделали сотрудники ГРУ, использовавшие яд "Новичок".

Москва после отравления Навального, как и в случае со Скрипалями, фактически отказывается давать исчерпывающие пояснения. В Кремле отрицают даже сам факт отравления лидера оппозиции, а правоохранительные органы не видят в произошедшем ничего криминального и отказываются возбуждать уголовное дело.

"До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.