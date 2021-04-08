В столице Киргизии прошел митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку. Как сообщает РИА "Новости", около здания МВД республики собрались около 300 человек. Они скандировали "Позор!" и держали плакаты с надписями "Преступление должно быть наказано", "Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать" и "Ала-Качуу [похищение невесты] - это не традиция".

Поводом для митинга стало резонансное убийство 27-летней Айзады Канатбековой, которую похитили 5 апреля. Родственники предположили, что это мог сделать ее знакомый с целью принуждения к браку. Организованный милицией поиск не принес результатов. 7 апреля в поле вблизи Бишкека был обнаружен автомобиль подозреваемого. Внутри были тела похитителя и жертвы со следами насильственной смерти. По предварительной версии следствия, после словесной перепалки мужчина задушил Канатбекову, после чего покончил жизнь самоубийством.

Митингующие требовали отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, предложили ужесточить наказание за похищение человека с целью вступления в брак и привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов за их бездействие.

Позднее стало известно, что возле главного входа МВД возложили цветы и зажгли свечу, акция протеста была продолжена у Дома правительства. Там участники митинга стали свидетелями провокации: некая женщина с громкоговорителем начала говорить, что участники акции пришли поддержать ЛГБТ. После того, как митингующие попытались объяснить ей настоящую цель митинга, сотрудники милиции вывели женщину и попросили не конфликтовать. Впоследствии участники митинга разошлись, пообещав провести новую акцию у здания Министерства внутренних дел. Митинг запланирован на 12.00 15 апреля.

Около 20 человек также вышли на акцию протеста возле здания УВД в городе Оше. Они держали плакаты "Сколько можно терпеть?" и "Я хочу жить в безопасном государстве", сообщает портал 24.kg.

Премьер-министр республики Улукбек Марипов потребовал "неотвратимого уголовного наказания" для похитителей и подчеркнул, что общество должно выработать "тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям". "Наберитесь терпения, я сейчас не могу сказать, чья именно это вина. Ведется проверка, обязательно сообщим о ее итогах", - сказал глава кабмина. Он также подчеркнул, что вопрос отставки министра внутренних дел будет рассмотрен в рамках служебного расследования.

Глава ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова рассказала, что родственники убитой Айзады Канатбековой обратились за помощью в соцсети, потому что не чувствовали поддержки от правоохранительных органов. "Когда они написали заявление в милицию, то не увидели, что правоохранители ведут работу по поиску девушки. Поэтому ее братья начали буквально кричать об этом в социальных сетях. Мать Айзады говорила, что парень, укравший ее, - опасный человек. Есть девушки, пострадавшие от него", - рассказала Турдубекова.

В настоящее время в большинстве случаев похищение невесты является данью традиции и проходит по ранее достигнутой взаимной договоренности, однако иногда согласия потенциальной невесты никто не спрашивает. Ежегодно в Киргизии фиксируется около тысячи случаев такого рода похищений, из них до суда доходит менее 20%.

На стороне протестующих выступил депутат парламента Киргизии Эмиль Токтошев, который пришел на заседание с плакатом "Ала качуу - это не традиция, а преступление и насилие!" "Я буду митинговать здесь, в парламенте. Я требую провести расследование и всех должностных лиц МВД привлечь к ответственности", - добавил депутат.

Депутаты парламента также потребовали пригласить главу МВД и заслушать его по делу о похищении и убийстве Айзады Канатбековой. По их словам, девушка стала жертвой халатного отношения к своим обязанностям сотрудников милиции, а по итогам доклада парламент может рассмотреть вопрос об отставке главы МВД.

Другой депутат Наталья Никитенко заявила, что проблема похищения невест принимает необратимый характер. "Мы ранее на комитете, рассмотрев работу правительства по этому направлению, поставили неудовлетворительную оценку. Это не первый случай. Надо принять меры", - сказала она.

Депутат Айсулуу Мамашова призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности. "Спикер сам должен был поднять этот вопрос и внести в повестку дня. Когда верхушка нарушает законы, на местах люди перестали жить по правилам и согласно нормам морали. Ее украли, как какую-то вещь, и убили. А сколько избитых, изнасилованных. Сколько это будет продолжаться? Мы все время заняты политикой, когда мы будем заниматься экономикой и безопасностью граждан?" - обратилась депутат к коллегам.

Депутат Марлен Маматалиев сообщил, что в городе даже в дневное время начали грабить дома. "В Кыргызстане в целом и Бишкеке в частности растет преступность. Недавно зашли в дома двух соседей. Днем, не боясь. В масках. Несмотря на то что хозяин был дома. "Безопасный город" у нас работает только для сбора штрафов", - сказал он. А депутат Аида Касымалиева отметила, что после убийства Айзады Канатбековой люди боятся за своих детей.

Народно-демократическая партия Кыргызстана также выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что у следственно-оперативной группы было два дня, чтобы найти и задержать преступников: на записи с камеры видеонаблюдения видны марка и государственные номера автомашины, на которой ее увезли и в которой она была найдена убитой. Однако подозреваемые в преступлении были задержаны уже после того, как было обнаружено тело погибшей.

"В этой драме виноваты все. И общество, которое только в последние годы начало разворачиваться против ала качуу и относиться к этому явлению не как к традиции, а как к уголовно-наказуемому деянию. И политики, которые наплевательски относятся к проблемам насилия в семье, похищению невест и тому подобному. Неформально считается, что это немужские темы, и тем более не темы большой политики. И правоохранительная система, для которой случаи ала качуу и насилие над женщинами в большей степени остаются внутрисемейным делом, чем нарушением закона", - говорится в заявлении.

В пресс-службе ГУВД Бишкека уточнили, что вечером 5 апреля мать Айзады Канатбековой дозвонилась до дочери. Та попросила маму не волноваться, сказав, что приедет домой. Примерно в 02.00 мама погибшей позвонила в милицию, сообщила, что дочь не вернулась. "После разговора с мамой телефон девушки отключился. По имеющимся данным, похититель и Айзада Канатбекова были знакомы около четырех месяцев. Так как Т. З. таксовал, приезжал к ней на встречи на машине. Он якобы часто говорил своим знакомым о планах жениться на Айзаде Канатбековой", - рассказали в ГУВД.

В ведомстве уверяют, что поиски похищенной девушки и подозреваемых не прекращались ни на минуту, были проверены все возможные адреса лиц, входящих в круг знакомства с подозреваемыми, места их работы и другие связи. Поиски велись по всей территории Бишкека и Чуйской области. "Я приношу искренние соболезнования родным и близким Айзады Канатбековой. Прошу прощения за то, что мы не смогли вовремя задержать подозреваемого и предотвратить смерть Айзады. <...> У меня, как отца дочерей, офицера и человека, зла не хватает от наличия таких фактов", - сказал начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

Начальник службы криминальной милиции Улан Айтбаев уточнил, что одной из причин медленного раскрытия преступления стала бюрократизованность: чтобы установить базовые станции по номеру телефона, милиции необходимо пройти ряд процедур, обратившись сперва в прокуратуру, а после этого в суд. Он также уточнил некоторые детали дела: по его словам, подозреваемый Замирбек Тенизбаев шесть лет отбывал наказание в России за разбойное нападение.

"По предварительным данным, похититель был женат, имел двоих детей. Со слов брата подозреваемого, в 2017 году он вернулся в Кыргызстан из России. Замирбек Тенизбаев работал в такси, последние несколько месяцев жил в машине", - сказал Улан Айтбаев.

Начальник следственной службы ГУВД Нурлан Утемисов сообщил, что на теле подозреваемого были обнаружены три ножевых ранения, одно из которых было глубоким. "Одно ножевое ранение задело сонную артерию. Скорее всего, он нанес себе его левой рукой. Девушка, предварительно, была задушена футболкой. В машине у подозреваемого была сумка со сменной одеждой", - сказал Нурлан Утемисов.

Между тем близкие погибшей заявили, что не имеют претензий к сотрудникам правоохранительных органов, а похороны Айзады Канатбековой пройдут до конца дня в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. "Уже бесполезно кому-то жаловаться, жалобами Айзаду не вернешь. Будем жить. Надо жить", - заявил родственник погибшей.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также заявил, что похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону. "Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории с кражей невест", - заявил Жапаров в Facebook, пообещав взять дело под личный контроль и заявив о неотвратимости наказания по этому делу. Он также призвал граждан Кыргызстана "не оставаться равнодушными", если они видят попытки похищения невест. Отвечая на вопрос относительно отставки руководства МВД, пресс-секретарь президента Галина Байтерек отметила, что "сначала следует наказать всех виновных".