Ранее CIT сообщила о максимальной с 2015 года концентрации российских войск у границы с Украиной. По их данным, на границу стянули мотострелковые, артиллерийские, десантные и, вероятно, танковые части

The Insider / YouTube

Conflict Intelligence Team на своем сайте проанализировала публикации из соцсетей и пришла к выводу, что российские военные, о переброске которых стало известно ранее, сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы с Украиной. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе.

Команда CIT установила, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу. По данным расследователей, военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа.

Расследователям не удалось однозначно геолоцировать фотографии и видео самого лагеря, но они предполагают, что он расположен в северной части войскового полигона "Погоново" к югу от садового товарищества "Березка". Полигон находится примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились "в поле рядом с жилыми домами", "валили лес бронетранспортерами и грузовиками" и выставили "часовых с оружием". Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).

- США, Великобритания, Канада, Литва и Польша осудили стягивание войск РФ к границе с Украиной



Руководитель исследовательской группы CIT Руслан Левиев также заявил о наличии в этом районе колонны российских РСЗО "Ураган". По его словам, технику обнаружили в Воронежской области местные жители, которые прогуливались по лесу. Во время прогулки они наткнулись на полевой лагерь российских военнослужащих, на территории которого обнаружилось большое количество боевой техники. Помимо "Ураганов", на поле протяженностью около 4 километров размещены танки и самоходные артиллерийские установки. Кроме того, рядом с техникой находятся полевая кухня и госпиталь, что может говорить о скором стягивании туда дополнительной техники.

CIT отмечает, что такое расположение войск невозможно объяснить приготовлениями к украинскому наступлению, которое предсказывали в ДНР и ЛНР, поскольку лагерь расположен у границ областей, подконтрольных Украине. "Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", - заключают расследователи. Вместе с тем они утверждают, что целью России остаются не столько военные действия, сколько попытка давления на Украину и США.

Ранее CIT сообщила о максимальной с 2015 года концентрации российских войск у границы с Украиной. По их данным, на границу стянули мотострелковые, артиллерийские, десантные и, вероятно, танковые части. Расследователи отметили, что такую переброску техники нельзя объяснить учениями, о которых говорят российские власти, так как ближайшие учения намечены только на сентябрь.

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша осудили стягивание войск РФ к границе с Украиной

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бел Уоллес организовал виртуальную встречу представителей стран НАТО, на которой ее участники подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также евроатлантическим устремлениям Украины.

Кроме того, как сообщается на сайте Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Аманда Дори обсудила с союзниками из Великобритании, Канады, Литвы и Польши военную активность Российской Федерации возле границ Украины.

Как отмечает УНИАН, Аманда Дори выразила озабоченность относительно усиление российской военной деятельности в регионе возле границ Украины. Участники встречи заявили, что дестабилизирующие действия России подрывают усилия, направленные на снижение напряженности, предусмотренные принятым при посредничестве ОБСЕ в июле 2020 года соглашением о прекращении огня.

Также собеседники подтвердили намерение обеспечивать профессиональную подготовку военных и поддержку Вооруженных сил Украины для укрепления их потенциала с целью сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса на пути приведения совместимости украинской армии с армиями стран НАТО.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль госграницы Украины и на оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп.

Россия усиливает передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводит тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Кроме того, российские войска якобы держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах Донбасса.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Тогда и появилось ВИДЕО с эшелоном военной техники, которую российские военные перебрасывают в Крым по Крымскому мосту.

В связи с возобновлением боевых действий на востоке Украины и с концентрацией российских войск у ее границы Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Донбасс, чтобы встретиться с военными, занятыми на передовой, и "поддержать боевой дух защитников", сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Сегодня же Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которого стороны среди прочего выразили обеспокоенность ростом напряженности на юго-востоке Украины: "Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, в случае возобновления военных действий в Донбассе Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в зависимости от масштаба конфликта. "Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", - заявил Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН.