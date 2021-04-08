Биньямин Нетаньяху

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Израиль не признает авторитета Международного уголовного суда (МУС, ICC) и не будет сотрудничать с ним по вопросам, связанным с предполагаемыми военными преступлениями израильтян, совершенными в отношении палестинцев. Об этом сообщает в четверг израильская газета Yedioth Ahronoth.

"Суд пытается расследовать действия Израиля по абсурдным делам. Нет никого более этичного, чем наши солдаты и командиры. Командиры армии обороны Израиля борются с Ираном, и нас за это осуждают. Это - лицемерие", - приводит газета слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, Нетаньяху провел серию консультаций с главой Минобороны Бенни Ганцем, а также секретарем правительства Израиля и юридическим советником Авихаем Мандельблитом, на которых обсуждалась позиция Израиля по взаимоотношениям с МУС. В этих консультациях также участвовали министр просвещения Йоав Галант, министр энергетики Юваль Штайниц, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат, главный военный прокурор Шарон Афек.

В середине марта офис главы правительства в Иерусалиме получил официальное письмо от главного прокурора МУС Фату Бенсуды, в котором говорилось о расследовании в отношении Израиля. МУС предоставил правительству Израиля 22 дня, чтобы ответить на обвинения.

Совет национальной безопасности тогда провел специальное совещание, но не смог выработать стратегию поведения Израиля. Министр обороны Бени Ганц требовал собрать заседание "узкого" кабинета, чтобы составить ответ, который, возможно, привел бы к смене прокурора, отвечающего за расследование.

О начале расследования в отношении Израиля по подозрению в совершении военных преступлений в Иудее и Самарии, а также в секторе Газа, прокурор МУС и бывший адвокат из африканской Гамбии Фату Бенсуда объявила 3 марта 2021 года. МУС намерен расследовать действия Израиля, начиная с июня 2014 года, пишет NEWSru Israel.

"Согласно Римскому статуту, когда государство обращается в суд на том основании, что есть основания для начала расследования, мы обязаны действовать. Расследование будет проведено трибуналом независимо и объективно. Конвенция требует, чтобы мы раскрыли все факты и доказательства для выявления виновных", - заявила Бенсуда.

Данное расследование может привести к уголовному преследованию израильских высокопоставленных чиновников и выдаче ордеров на их арест.

Решение МУС, принятое большинством голосов, основано на том, что "государство Палестина", границы которого совпадают с границами 1967 года, является членом Международного уголовного суда. При этом ряд стран, в частности Германия, заявили: Палестина - не государство и не подпадает под юрисдикцию МУС.

Отмена санкций США

Заявление Израиля о непризнании авторитета МУС последовало за отменой американских санкций в отношении суда, которые израильское правительство требовало оставить в силе.

2 апреля администрация США, в частности, сняла санкции с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко. Эти шаги не означают, что у США больше нет претензий к работе суда. "Мы по-прежнему в корне не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине", - говорилось в пресс-релизе Госдепа США. При этом ведомство считает более продуктивным пытаться вести диалог с судом по спорным вопросам, а не вводить санкции.

Госдепартамент напомнил, что поддерживает планы по реформированию МУС.

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео объявил о готовности Вашингтона вводить визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда за проведение расследования действий военных США.

В сентябре 2020 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении санкций в отношении прокурора МУС ввиду того, что суд продолжает расследования в отношении американских граждан. Занимавший тогда пост госсекретаря США Помпео назвал МУС "насквозь коррумпированным", сообщал "Интерфакс".

В июне 2020 года Трамп издал указ о введении экономических санкций в отношении сотрудников МУС, причастных к расследованию предполагаемых военных преступлений, совершенных военнослужащими США в Афганистане.

МУС был учрежден в 2002 году в Гааге. В его компетенцию входит расследование военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности в странах и на территориях, где ответственные за это лица могут избежать правосудия. США отказались от участия в работе этого суда.