Украинский военно-морской флот начал учения в Черном море. Из-за этого ограничена работа крупных украинских портов Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев

Uspa.gov.ua

В четверг украинский военно-морской флот начал учения в Черном море. Из-за этого ограничена работа крупных украинских портов Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным АМПУ, канал "Устье "Быстрое" открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.

Ранее эти учения не анонсировались, пишет "Страна.ua". Они проводятся на фоне резкого ухудшения ситуации в Донбассе и стягивания российских войск к границам с Украиной.

Украинские войска в Донбассе проводят танковые и другие учения. А на юге страны объявили сборы территориальной обороны.

ОБСЕ фиксирует высокую концентрацию техники в прифронтовой зоне с обеих сторон. Штаб Операции объединенных сил (ООС) только за 6 апреля сообщил о двух погибших - один украинский военный погиб под обстрелами, второй подорвался на мине. Днем ранее - 5 апреля - от пулевых ранений скончались еще двое военных.

"Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", - сказал в беседе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский.

ОБСЕ фиксирует, что за последние дни количество обстрелов в Донецкой области увеличилось почти втрое. "С вечера 2-го по вечер 5 апреля в Донецкой области Миссия зафиксировала 1424 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 594 таких нарушения", - говорится в отчете организации.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что Москва срывает переговоры по урегулированию ситуации. "На тексте заявления мы "забуксовали". Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках - чисто мелочная демагогия. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер", - пояснил он.

По словам Алексея Арестовича, украинская сторона "обозначила, что готова к компромиссу" и предложила "оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон". "Мы прямо спросили у российской стороны: вы заинтересованы в том, чтобы люди не гибли? Они говорят: ну, мы хотим, чтобы стороны выполняли договоренности… Но мы ведь уже договорились. И так по кругу", - добавил Алексей Арестович.

Такого накала вооруженного противостояния не было с 2015 года, полагают наблюдатели.