Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Однако неизвестно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не считают концентрацию российских сил подготовкой к наступлению, но ситуация может измениться с получением войсками приказа о начале боевых действий. В этом случае Вашингтон готов отреагировать.

Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью российского флота, а также за передвижением войск в Крыму.

Военная поддержка со стороны США может привести к тому, что Украина потеряет свои территории, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - приводит "Интерфакс" слова Косачева.

По мнению сенатора, теперь "тайное становится явным". "Поднятая на Западе в последние дни истерика по поводу передислокации российских войск на самом деле преследовала только одну цель - усилить собственное военное присутствие в регионе. А затем там и остаться, разумеется. Ничего нового, как говорится", - добавил Косачев.

Он напомнил, что в соответствии с конвенцией Монтре 1936 года для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

"Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. Это юридическая сторона дела. Но есть еще и политическая", - сказал Косачев.

В США обеспокоены рекордным сосредоточением российских войск

Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было за последние годы, и это беспокоит Вашингтон, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США во все возрастающей степени обеспокоены недавним ростом российской агрессии на востоке Украины, включая перемещение войск на границе с Украиной. Сейчас у России - больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года", - сказала Джен Псаки на брифинге.

Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

В последние недели президент Джо Байден, госсекретарь Тони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и советник по национальной безопасности Джейк Салливан вели переговоры со своими украинскими коллегами, в которых выражали беспокойство "эскалацией российской агрессии на востоке Украины". Свидетельством такой эскалации в Вашингтоне считают, в частности, "достоверные сообщения о передвижениях российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму", сказал на этой неделе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Вашингтон потребовал у Москвы объяснений в связи с этими "провокациями".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на этой неделе, что все стороны конфликта должны соблюдать Минские соглашения, а России следует "уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отвести войска от границ с Украиной для деэскалации ситуации, сообщил представитель правительства Германии. Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин в ответ обвинил Киев в "провокационных действиях".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.

"Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил Песков в среду.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".