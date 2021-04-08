ВСЕ ФОТО Bloomberg: США рассматривают возможность высылки дипломатов и введения новых санкций против окружения Путина

Kent Wang / wikimedia.org 26 марта сообщалось, что в администрации президента Джо Байдена еще не выработали единую санкционную политику в отношении России

The White House / Flickr.com Администрация США закончила анализ "российских злодеяний" и готовится принять ответные меры, сообщает Bloomberg

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Администрация США закончила анализ "российских злодеяний" и готовится принять ответные меры, сообщает Bloomberg. По информации агентства, Вашингтон может ввести персональные санкции против людей из окружения президента РФ Владимира Путина и выслать сотрудников разведки, которые работают под дипломатическим прикрытием.

В числе претензий к российской стороне - вмешательство в выборы в США, масштабная кибератака и отравление Алексея Навального. Bloomberg пишет, что высокопоставленные чиновники встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить вопрос санкций.

Один из источников издания сообщил, что санкции могут быть введены "против людей, близких к президенту Владимиру Путину" и "агентств, связанных с вмешательством в выборы". На сегодня в Белом доме запланирована встреча высокопоставленных официальных лиц, на которой должны обсуждаться возможные меры.

"Байдену и его ведущим помощникам теперь нужно определить, насколько жестко им следует наказать Россию, учитывая, что в то же время они надеются на помощь Москвы по иранскому ядерному досье, борьбе против климатических изменений. Также США стремятся возобновить переговоры по теме контроля над вооружениями", - отмечает Bloomberg.

26 марта сообщалось, что в администрации президента Джо Байдена еще не выработали единую санкционную политику в отношении России. Представители радикальной позиции выступают за самые серьезные меры против российского руководства, тогда как более осторожные оппоненты из Госдепартамента и Минфина США настаивают на том, чтобы санкции были как можно более аккуратными. В противном случае ограничения могут ударить по американским интересам.

В качестве примера "умеренные" приводят введение санкций против Олега Дерипаски и "Русала", когда вслед за резким падением капитализации этой компании начали страдать и американцы - из-за сбоя поставок алюминия, а также роста цен на этот товар.

Обсуждаемое в последние дни ограничение, направленное против рублевого госдолга станет неприятностью для российской администрации, но не нанесет критического удара по Кремлю. Скептики напоминают, что золотовалютные резервы Центробанка России составляют почти 600 млрд долларов, тогда как инвестиции иностранцев в российские облигации составляют порядка 40 млрд долларов.

Источники называют наиболее вероятный сценарий разворачивания санкций командой Байдена: сначала - визовые запреты для российских чиновников и олигархов, затем - заморозка активов причастных к нарушениям, а уже потом - запрет на покупку российских активов американцами.

В настоящее время Байден рассматривает санкции против российского госдолга, заморозку активов российских олигархов и чиновников, а также запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Отчасти эти меры уже реализованы путем недавнего расширения санкций Минторгом США.