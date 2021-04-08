Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс

President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Как сообщается на сайте офиса главы государства, Зеленский посетит передовые позиции, "где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники". Президент также намерен встретиться с украинскими военными и "поддержать боевой дух защитников".

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Он отметил, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 года.

26 марта недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Украинские власти и власти ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта, Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных.

При этом в Кремле выразили беспокойство тем, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению гражданской войны на Украине".

З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника, однако доказательств, что мальчик погиб именно при таких обстоятельствах, представлено не было. Киев назвал сообщения о гибели ребенка от удара беспилотника фейком и пожаловался в ОБСЕ. В Кремле сообщили, что не располагают "верифицированной информацией", но склонны доверять словам представителей ДНР.

Российский СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). В СК заявили, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.