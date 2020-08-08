ВСЕ ФОТО Борис Прокошев

Фото: Борис Прокошев / ok.ru Порт Бейрута практически полностью уничтожен, взрывная волна привела к масштабным разрушениям в городе. Сотни тысяч человек остались без жилья. Для расследования причин взрыва в Бейрут направлена группа специалистов Интерпола

Фото: Lebanese Army / facebook.com По последним данным, в результате взрыва селитры 4 августа, погибли более 150 человек, около 6 тысяч пострадали

Фото: الجيش اللبناني / twitter.com

Аммиачная селитра, хранившаяся в порту Бейрута и взорвавшаяся 4 августа, не могла сдетонировать сама по себе - для этого было необходимо внешнее воздействие, сообщил РБК бывший капитан судна Rhosus, с борта которого шесть лет назад было конфискован взрывоопасный груз.

"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", - объяснил бывший капитан Борис Прокошев. По его словам, селитра находилась в двух мешках - герметичном полиэтиленовом и еще одном более плотном. "Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков", - сообщил Прокошев.

Сухогруз Rhosus следовал из грузинского порта Батуми в Мозамбик в 2013 году. По пути капитан принял решение зайти в порт Бейрута, однако после прибытия туда судна власти провели проверку и задержали его, а позже конфисковали груз аммиачной селитры. После задержания судна часть моряков смогла вернуться домой, а часть - капитан, старший механик, третий механик и боцман - осталась на судне.

По словам Прокошева, ливанские власти не разрешили оставшимся морякам покинуть страну и территорию порта, "чтобы за грузом смотрели, за судном за бесплатно". В результате морякам пришлось жить на пароходе, продукты и необходимые вещи им доставлял ливанский агент, нанятый владельцем судна. Им называют россиянина Игоря Гречушкина, который сейчас живет на Кипре. По словам Прокошева, Гречушкин бросил судно, но его обязали содержать экипаж.

Моряки пытались бастовать и организовать голодовку, но "смысла на судне голодать никакого, только умереть", отметил бывший капитан. Моряки смогли вернуться домой только через год, продав часть топлива и наняв на вырученные деньги адвоката, который подал в суд на правительство Ливана за незаконное удержание части экипажа. Спустя три месяца суд принял решение отправить моряков на родину.

По словам Прокошева, селитру выгрузили с судна после отъезда экипажа. При этом моряки остались без положенной зарплаты. По подсчетам капитана, ему должны более 200 тысяч долларов, включая неустойку за удержание в Бейруте. Прокошев еще в 2014 году жаловался в профсоюз моряков в Новороссийске на проблемы экипажа Rhosus. В жалобе говорилось, что владелец судна не может его продать и рассчитаться с моряками из-за нахождения на борту опасного груза. Капитан отмечал, что владельцу корабля предлагали отказаться от судна. В этом случае все долги были бы уплачены, а Rhosus отправили бы в металлолом, но владелец "заартачился".

Между тем газета The New York Times выяснила, что судно затонуло в порту Бейрута еще в 2018 году и его остов, согласно спутниковым снимкам, до сих пор находится примерно в 500 метрах от места взрыва.

The cargo ship #Rhosus brought 2,750 bags of ammonium nitrate to the port of #Beirut in 2013. I tracked what happened next. The story ends with a massive explosion - and a hidden ship. ?￯ﾸﾏ? @maxarhttps://t.co/4mzLiQZDXo pic.twitter.com/2mjPDA9z48— Christoph Koettl (@ckoettl) August 7, 2020

The ammonium nitrate that blew up in Beirut was left by M/V RHOSUS, an ailing ship whose fate was unclear. Until now. @ckoettl found out that it sank in early 2018, and has been submerged a mere 1,500 feet away from the warehouse that exploded. Read/watch: https://t.co/MiVRu3g32k pic.twitter.com/pvt6CWlovf— Christiaan Triebert (@trbrtc) August 7, 2020

Rhosus вошел в порт Бейрута 21 ноября 2013 года и больше его уже не покидал. В последний раз судно передало сигнал 7 августа 2014 года - в том же месяце его покинула команда. Власти Ливана перенесли груз с судна на склад в порту, а в 2015 году Rhosus отбуксировали примерно на 300 дальше. В феврале 2018 году из-за образовавшихся течей судно затонуло за несколько дней. Власти Бейрута ничего не стали делать с ним, останки судна трафику не мешали, пишет газета.

По последним данным, в результате взрыва селитры 4 августа, погибли более 150 человек, около 6 тысяч пострадали. Порт Бейрута практически полностью уничтожен, взрывная волна привела к масштабным разрушениям в городе. Сотни тысяч человек остались без жилья. Для расследования причин взрыва в Бейрут направлена группа специалистов Интерпола.

Одной из возможных причин взрыва называют проведение сварочных работ на складе, где хранилась селитра. Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что рассматриваются три версии случившегося: несчастный случай, халатность должностных лиц и внешнее вмешательство. Аун не исключил попадания бомбы или ракеты.