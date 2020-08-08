Трех корреспондентов телеканала "Настоящее время" (совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки") Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, освещавших выборы президента Белоруссии, задержали и выслали из страны с запретом въезда на 10 лет

Фото: Алексей Поляков / Moscow-Live.ru Ирина Ромалийская

Фото: Радио Свобода / youtube.com

Трех корреспондентов телеканала "Настоящее время" (совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки") Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, освещавших выборы президента Белоруссии, задержали и выслали из страны с запретом въезда на 10 лет.

Как сообщается на сайте канала, 7 августа сотрудники ОМОНа и милиции пришли с обыском в гостиницу "Минск", где остановились журналисты. Постояльцев увезли в РУВД и допросили о деятельности на территории Белоруссии. Несколько часов коллегам журналистов не было известно, где они находятся и в чем их обвиняют. Их телефоны были заблокированы. Позже стало известно, что журналистов посадили на самолет до Одессы.

Ирина Ромалийская - гражданка Украины, ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего времени". Иван Гребенюк - украинский журналист, работающий на "Настоящее время" в Праге.. Юрий Баранюк - гражданин России, собственный корреспондент канала в Санкт-Петербурге.

"Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - сообщила Ромалийская в Facebook. 6 августа телеканал провел четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Отмечается, что только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

По словам Ромалийской, силовики угрожали отправить журналистов в СИЗО и отобрать у них технику, но сильного давления не было. Как стало известно позже, задержание и выдворение корреспондентов было связано со статусом их аккредитации. Исполняющая обязанности президента медиакорпорации "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Дейзи Синделар сообщила, что телеканал вовремя запросил аккредитацию для своих сотрудников перед президентскими выборами, но ее им не предоставили. Документы до сих пор находятся на рассмотрении в белорусском МИДе.

"Отказ властей своевременно аккредитовать наших журналистов - еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности", - заявила Синделар. Она отметила, что корреспонденты "Настоящего времени" "честно и профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь".

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал выдворять иностранных журналистов, которые "не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы". Он в частности раскритиковал работу BBC и "Радио Свобода/Свободная Европа". "Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал Лукашенко.

Вместо "деструктивных" статей глава государства посоветовал, как при советской власти, делать репортажи про уборочную кампанию. "Расскажите об этих простых людях - работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям", - пояснил Лукашенко.

Кроме того, 7 августа Министерство информации Беларуси вынесло письменное порталу Tut.by за распространение "недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам". Таковой ведомство посчитало статью о нарушениях, зафиксированных в ходе досрочного голосования наблюдателями, которые не смогли попасть в число тех, кому позволено находиться на избирательных участках.

Наблюдатель Александр Якубовский, официально аккредитованный на 19-й участок в поселке Смиловичи Червенского района, рассказал о своих подсчетах (пришел 21 избиратель против указанных в протоколе 164), отметив, что на участке он находился с момента опечатывания урны и до конца дня.

Мининформ посчитал информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности, так как, по версии ведомства, наблюдатель не находился на участке весь период работы избирательного участка и "не мог достоверно и в соответствии с законодательством Республики Беларусь обладать информацией о количестве досрочно проголосовавших на данном участке".

Сам Якубовский подчеркнул, что пришел на участок в половину десятого, но наблюдателей попросили покинуть помещение в 10 часов. Им пришлось вести наблюдение с улицы через открытую дверь, на расстоянии примерно 20 метров от входа на участок.

По закону о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении, - 8 августа.